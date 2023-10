Usynlige supernovakollisioner giver tilblivelse af cirrusstøvskyer og interstellare molekylære skyer

Forskere har gjort en banebrydende opdagelse vedrørende dynamikken af ​​neutral brintgas inden for den nordlige himmelpolsløkke (NCP). I en undersøgelse offentliggjort i The Astrophysical Journal har forskere fundet ud af, at en kollision mellem to supernovaskaller har skabt de nødvendige betingelser for dannelsen af ​​cirrusstøvskyer. Disse skyer er væsentlige forløbere for fødslen af ​​stjerner, planeter og interstellare molekylære skyer, som er grundlæggende komponenter for livets byggesten.

Undersøgelsen blev ledet af Dr. Joan Schmelz, en astronom Emerita ved Universities Space Research Association. Forskningen fokuserede på supernovaeksplosioner, der er forbundet med den usete følgesvend af binære stjernesystemer, der er studeret af Gaia-rumfartøjet. Dataene indsamlet fra Effelsberg-teleskopet i Tyskland afslørede flere signaturer af en ekspanderende skal, som inkluderer Low-Latitude-Intermediate-Velocity (LLIV) Arch på den nærgående side og NCP-løkken.

Ifølge Dr. Schmelz, "Disse gamle supernovaer har ikke fået meget opmærksomhed, da det meste af den interessante emission er forsvundet. Men vi finder flere og flere beviser for, at de kan være ansvarlige for nogle af interstellare brintskyers interessante struktur og dynamik."

Efterhånden som supernovaresten ældes, begynder røntgenstrålerne, synkrotronstrålingen og det optiske lys at forsvinde, men skallen fortsætter med at udvide sig fra sit eget momentum. Denne ekspansionsfase strækker sig over hundredtusinder af år og kan bedst iagttages gennem radioemission fra neutrale brintatomer studeret af Effelsberg-teleskopet.

Undersøgelsen tyder på, at brinten på den vigende side af skallen interagerer med gassen, der nærmer sig på den nærmeste side af en anden skal, hvilket fører til dannelsen af ​​NCP-løkken ved deres skæringspunkt. Afstande til LLIV-buen og NCP-løkken, henholdsvis cirka 550 og 700 lysår, blev bestemt ved hjælp af de primære stjerner i hvert binært system.

Gerrit Verschuur, en medforfatter af papiret og en radioastronom, understreger betydningen af ​​dette arbejde ved at sige: "Afstand er en af ​​de mest udfordrende målinger inden for astronomi ... for første gang ved vi, hvor de er, og hvordan de kom at være."

At kende afstandene til disse radioskyer er afgørende for at kunne sammenligne observationer med modeller og beregne de grundlæggende parametre for brintskyerne. Disse parametre omfatter masse, alder, energi og momentum, som er essentielle for at verificere teoretiske forudsigelser og fremme vores viden om det interstellare rum.

Resultaterne af denne undersøgelse bekræfter, at LLIV Arch og NCP Loop er en del af ekspanderende skaller, der stemmer overens med forudsigelserne af aldrende supernovamodeller. At forstå tilblivelsen af ​​cirrusstøvskyer og interstellare molekylære skyer er et vigtigt skridt fremad i at optrevle mysterierne i kosmos.

kilder:

– Universitetets rumforskningsforening