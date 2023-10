De manglende overgangsfossiler i prækambrium: Yderligere beviser mod darwinsk evolution

Den pludselige fremkomst af forskellige dyrefyler under den kambriske eksplosion har længe udgjort en udfordring for den darwinske evolution. Ifølge denne teori skulle komplekse biologiske nyheder være dukket op gradvist over tid, med talrige mellemformer. Der er dog ikke fundet overgangsfossiler i de sene prækambriske lag, der gik forud for den kambriske eksplosion. Ediacaran-perioden, som omfatter slutningen af ​​prækambrium, indeholder komplekse makrofossiler, men deres forhold til den senere kambriske dyrefyla er fortsat kontroversiel.

Charles Darwin selv anerkendte dette som en alvorlig indvending mod hans teori, idet han bemærkede manglen på optegnelser fra de store urperioder forud for det kambriske lag. Den mest almindelige forklaring på dette fravær er ufuldstændigheden af ​​fossiloptegnelsen, hvilket tyder på, at dyrenes forfædre må have eksisteret, men ikke var let at bevare på grund af deres lille størrelse og bløde kroppe. Imidlertid er denne artefakthypotese blevet tilbagevist af nylige opdagelser af Ediacaran fossile lokaliteter, der kunne have gjort det muligt at bevare små, bløde dyreforstadier. I stedet gav disse lokaliteter kun fossile alger og enkelte problematiske organismer.

En nylig undersøgelse offentliggjort i Trends in Ecology and Evolution tilføjer yderligere beviser mod artefakthypotesen. Palæontologer ledet af Derek Briggs sammenlignede fossiliseringsprocesserne og geologien af ​​prækambriske og kambriske lag og fandt et fuldstændigt fravær af dyr i prækambriske lag egnet til bevarelse. De foreslår en blød maksimal begrænsning på dyrenes oldtid for 789 millioner år siden. Forhold af Burgess-skifer-typen, som er blevet foreslået som miljøet, der befordrer tidlig dyrebevarelse, er ikke blevet forbundet med fossile biotaer, der dateres til 789 millioner år siden eller ældre.

Forfatterne af undersøgelsen antyder, at et kryogensk hul i usædvanligt bevarede biotas kan forklare det pludselige udseende af dyr senere. Imidlertid ser denne fortolkning ud til at overse modstridende beviser, herunder fraværet af ukontroversielle metazoaniske eller bilaterale dyr i løbet af denne tid. Desuden har andre undersøgelser sat den maksimale begrænsning for de første dyr i en endnu yngre alder, tættere på begyndelsen af ​​kambrium.

Disse resultater udfordrer de gradvise antagelser om darwinistisk evolution og modsiger den datering, der foreslås af molekylære urstudier. Det er vigtigt for evolutionære biologer at anerkende og adressere de væsentlige uoverensstemmelser mellem de empiriske data og kerneforudsigelserne i deres teori.