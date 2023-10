Et nyt Virtual Reality-headset forbedrer museeksperimenter i neurovidenskabsforskning

Et team af forskere har udviklet et virtual reality-headset (VR) specielt designet til mus, hvilket giver mulighed for en mere fordybende og naturlig eksperimentel opsætning. Denne udvikling kunne i høj grad forbedre vores forståelse af de neurale veje involveret i kompleks adfærd.

Traditionelt studerer neurovidenskabsmænd hjerneaktiviteten hos vågne mus ved at erstatte en del af deres kranie med et gennemsigtigt vindue og placere dem under et mikroskop. For at observere neurale navigationsnetværk placeres musene på et løbebånd, der vender mod panoramaskærme. Disse skærme er dog designet til mennesker og har en meget højere opløsning end hvad der kan detekteres af mus. Derudover kan det perifere hjerneregistreringsudstyr distrahere dyrene fra deres opgaver.

Det nyudviklede VR-headset, som forskerne døbte MouseGoggles, ligner menneskelige VR-headsets i designet. Det inkluderer to cirkulære skærme, linser og et computersystem, alt sammen pakket i et 3D-printet etui. For at skabe et virtuelt miljø blev lav-definitionsskærme, der oprindeligt var designet til smartwatches, genbrugt. Musene navigerer i dette simulerede rum ved at løbe på en roterende Styrofoam-bold udstyret med optiske sensorer til at måle hastighed og retning.

Ved hjælp af mikroskopi fandt holdet, at MouseGoggles genererede et lignende aktivitetsmønster i den visuelle cortex som de traditionelle opsætninger. Desuden detekterede elektroder implanteret i hippocampus aktiveringen af ​​stedceller, der svarede til hele den virtuelle rute, hvilket indikerer, at musene genkendte virtuelle steder.

For at teste effektiviteten af ​​MouseGoggles trænede forskerne mus til at udføre en rumlig læringsopgave. Musene blev belønnet med sukkerholdige drikkevarer, da de udforskede visse steder, og ved at gentage kredsløbet viste de forventning ved at slikke de samme steder. Dette tyder på, at musene var i stand til at genkende og huske virtuelle steder.

Forskerne fokuserer på at gøre headsettet endnu mindre og lettere til eksperimenter, der involverer fritgående mus. De lave omkostninger ved montering, som er under $200 ved hjælp af let tilgængelige materialer, sammen med en online instruktionsmanual, gør MouseGoggles til et tilgængeligt værktøj for forskere i det neurovidenskabelige samfund.

Denne udvikling kan føre til mere effektive eksperimenter, da mus kunne opføre sig mere naturligt i virtuelle miljøer, hvilket kræver mindre træning og mindre tid brugt i en hovedfikseret opsætning. Med evnen til at få dybere indsigt i de neurale veje, der ligger til grund for kompleks adfærd, har dette nye VR-headset potentialet til at fremme videnskabelig forskning inden for neurovidenskab.

