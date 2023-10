A Journey to Asteroid 16 Psyche: Udforskning af solsystemets fødsel

Et nyligt astronomisk fotografi har fanget både videnskabsmænds og rumentusiasters opmærksomhed. Billedet viser en lille samling af grus indeholdt i en metalbeholder, men det, der gør det ekstraordinært, er, at dette grus stammer fra en asteroide. Som rester af urmateriale fra solsystemets fødsel har denne prøve en betydelig videnskabelig værdi. Nu er et nyt rumfartøj påbegyndt en mission for at udforske en anden asteroide, kendt som 16 Psyche, som primært består af jern og relaterede metaller.

Dannelsen af ​​solsystemet var en dramatisk og kompleks proces. Støvpartikler i skyen, der fødte Solen, og planeter begyndte at smelte sammen og danne klumper. Disse klumper voksede nogle gange ved at klæbe til andre klumper, men kollisioner ved høje hastigheder fik dem også til at bryde fra hinanden til grus og støv. Lejlighedsvis kollisioner involverede større kroppe, som da Jorden blev dannet og blev ramt af et objekt på størrelse med Mars. Affaldet fra denne kollision førte i sidste ende til skabelsen af ​​både Jorden og Månen.

Når materiale kolliderede med et voksende himmellegeme, frigav den enorme mængde energi, der blev genereret, rigelige mængder varme. Dette resulterede i en smeltet stenkugle, som gradvist afkølede over milliarder af år. Selv den dag i dag forbliver Jordens kerne varm og delvist smeltet. Noget af denne varme stammer fra planetens dannelse, mens resten kommer fra nedbrydning af radioaktive grundstoffer. Støvet, der formede planeterne, bestod af forskellige stenmineraler, is, jern, nikkel og relaterede metaller sammen med spor af tunge grundstoffer, herunder radioaktive.

Tilstedeværelsen af ​​jern og dets slægtninge i de kosmiske støvskyer er en konsekvens af energiproduktion i stjerner. Disse elementer er endepunktet for fusionsreaktioner i stjerner, som kræver en enorm mængde energi for at producere noget ud over dem. Følgelig, når stjerner kollapser og eksploderer, frigiver de jern og andre tunge grundstoffer til universet. Denne proces resulterer i dannelsen af ​​tungere grundstoffer som guld, sølv, bly og forskellige radioaktive isotoper.

Efterhånden som en ny planet dannes, kombineres blandingen af ​​smeltede materialer ikke let. Lettere mineraler, såsom silicium og aluminium, stiger til planetens overflade, mens tungere jern, magnesium og relaterede metaller synker mod midten. I tilfælde af en destruktiv kollision med en anden planet, er det muligt for den metalliske kerne at overleve og blive en asteroide. En sådan asteroide ville primært bestå af nikkel og jern sammen med små mængder af andre tunge grundstoffer.

Der er to væsentlige grunde til, at det er interessant at studere en nikkel/jern-asteroide som 16 Psyche. For det første giver det en tilgængelig prøve af Jordens uopnåelige kerne, og giver værdifuld indsigt i dannelsen af ​​vores verden og andre klippeplaneter. For det andet, når mennesker vover at etablere baser på Månen og andre himmellegemer, bliver det afgørende at have essentielle ressourcer let tilgængelige. Mens vand er bredt tilgængeligt i rummet, er byggematerialer som stål tunge og besværlige at transportere fra Jorden. Derfor ville det at finde disse ressourcer på stedet forenkle fremtidige rummissioner betydeligt og reducere omkostningerne.

Ved at dykke ned i sammensætningen og karakteristikaene af asteroider som 16 Psyche afslører forskerne hemmelighederne bag solsystemets fødsel og baner vejen for fremtidige rumudforskning og koloniseringsbestræbelser.

kilder:

– Ken Tapping, astronom ved Dominion Radio Astrophysical Observatory i Penticton.