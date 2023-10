Ny jordobserverende satellit optager detaljerede billeder af overfladetemperaturer

En ny jordobservationssatellit har taget de første billeder, der giver hidtil usete detaljer om, hvordan temperaturen ændrer sig på planetens overflade. Satellitten, kaldet HOTSAT-1, blev udviklet og drevet af SatVu, et London-baseret firma.

Billederne taget af HOTSAT-1 viser temperaturforskelle i Las Vegas og Chicago med en opløsning på 33 fod (10 meter). Satellittens kamera er endda i stand til at optage korte videosekvenser. Et af de frigivne billeder inkluderer en termisk signatur af et lokomotiv, der kører på hovedjernbanen i Chicago.

Et andet sæt billeder afslører det detaljerede termiske fodaftryk fra skovbrande i Canadas nordvestlige territorier. Den høje opløsning leveret af HOTSAT-1 kan hjælpe brandmænd med at overvåge fremrykningen af ​​brandfronter nær befolkede områder.

HOTSAT-1's billedkvalitet har overgået virksomhedens forventninger, ifølge Tobias Reinicke, teknisk chef og medstifter af SatVu. Tidligere termiske billeddannelsesmissioner, såsom NASA's Landsat og European Sentinel-satellitter, indsamlede kun data ved grove opløsninger fra 100 til 1,000 meter (330 til 3,300 fod). HOTSAT-1 er den første kommercielle mission, der fanger termiske data ved en opløsning under 10 meter (33 fod).

De højopløselige temperaturforskelle observeret af HOTSAT-1 kan give værdifuld indsigt for byplanlæggere. At forstå, hvordan varme slipper ud fra bygninger, rørledninger og fabrikker, kan hjælpe dem med at designe mere energieffektiv infrastruktur for at afbøde klimaændringer.

Mens satellitter almindeligvis observerer jordens overflade i synligt lys, registrerer HOTSAT-1 varme (infrarødt lys) i det termiske spektrum. Det er mere udfordrende at detektere varme fra rummet på grund af signalets længere bølgelængde. HOTSAT-1's langsomme lukkerteknologi giver dog mulighed for klarere og detaljerede billeder.

HOTSAT-1 blev opsendt i kredsløb i juni og følger en polær bane, der gør det muligt for den at tage billeder af hvert sted på Jorden på omtrent samme tidspunkt hver dag. SatVu planlægger at opsende en anden satellit om cirka et år og har til hensigt at bygge en konstellation af otte til 10 satellitter. Denne konstellation vil give videnskabsmænd, byplanlæggere og andre brugere detaljeret overvågning af daglige temperaturændringer på Jordens overflade.

