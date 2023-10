Starquakes: Kilden til hurtige radioudbrud?

Resumé: En nylig undersøgelse udført af forskere ved University of Tokyo foreslår, at de kraftige udbrud af energi fra rummet kendt som hurtige radioudbrud (FRB'er) kan være forårsaget af "stjerneskælv." Ved at studere disse udbrud kan videnskabsmænd få indsigt i oprindelsen af ​​FRB'er, såvel som jordskælv, højdensitetsstof og kernefysikkens grundlæggende love.

Hurtige radioudbrud (FRB'er) er korte signaler, der kan rejse milliarder af lysår, men kun vare i en brøkdel af et sekund. Opdaget i 2007 er årsagen til disse udbrud stadig ukendt. Forskere mener dog, at nogle af dem kan udsendes af neutronstjerner, især magnetarer, som er neutronstjerner med utroligt stærke magnetfelter.

En nylig undersøgelse udført af University of Tokyo fandt tydelige forskelle mellem FRB'er og soludbrud, men bemærkede også flere ligheder mellem FRB'er og jordskælv. Dette understøtter teorien om, at FRB'er er forårsaget af "stjerneskælv", som opstår, når overfladen af ​​en neutronstjerne oplever et pludseligt skift, svarende til jordskælv på Jorden.

For at undersøge dette yderligere brugte forskerne statistisk analyse og data fra tusindvis af udbrud fra forskellige kilder til FRB'er. Ved at sammenligne tiden og emissionsenergien fra disse udbrud med tids-energi-korrelationen mellem jordskælv og soludbrud fandt de bemærkelsesværdige ligheder mellem FRB'er og jordskælv, hvilket yderligere understøttede stjerneskælveteorien.

Denne forskning giver ikke kun indsigt i oprindelsen af ​​FRB'er, men har også implikationer for forståelsen af ​​jordskælv, højdensitetsstof og kernefysikkens grundlæggende love. Ved at studere stjerneskælv på fjerne neutronstjerner kan forskerne få ny indsigt i disse fænomener i helt andre miljøer.

Fremover planlægger holdet at fortsætte med at studere FRB'er for at validere universaliteten af ​​deres resultater. Yderligere forståelse af disse energiske begivenheder fra rummet kunne give værdifuld viden om opførsel af højdensitetsstof og bidrage til fremskridt inden for kernefysik.

Kilder: University of Tokyo, Space.com.