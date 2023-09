Ny undersøgelse afslører indsigt i maternal arv af mitokondrielt DNA

En nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Genetics kaster lys over grundfjeldets videnskabelige princip om, at mitokondrielt DNA (mtDNA) udelukkende videregives af moderen. Tidligere troede man, at faderlig mtDNA blev elimineret efter befrugtning, men denne undersøgelse fandt ud af, at modne sædceller mangler intakt mtDNA.

Forskere fra Oregon Health & Science University og andre institutioner opdagede, at mens sædceller bærer et lille antal mitokondrier, indeholder de ikke mtDNA. Sædcellerne manglede også et protein, der er essentielt for mtDNA-vedligeholdelse, kendt som mitokondriel transkriptionsfaktor A (TFAM).

Årsagen til, at sædceller ikke må bidrage med mtDNA, er stadig uklar, men en teori er, at sædceller bruger en betydelig mængde mitokondriel energi under befrugtning, hvilket kan føre til ophobning af mutationer i mtDNA. I modsætning hertil henter udviklende æg kendt som oocytter primært energi fra omgivende celler og opretholder således relativt uberørt mtDNA.

Undersøgelsen understreger vigtigheden af ​​maternel mtDNA-bidrag til at give en evolutionær fordel ved at begrænse risikoen for mtDNA-mutationer, der forårsager sygdomme hos afkom. Mutationer i mtDNA kan føre til potentielt dødelige lidelser i organer med høje energibehov.

For at adressere overførslen af ​​kendte mtDNA-lidelser har undersøgelsens tilsvarende forfatter, Shoukhrat Mitalipov, været banebrydende for en metode kaldet mitokondriel erstatningsterapi. Denne teknik erstatter mutant mtDNA med sundt mtDNA fra donoræg gennem in vitro fertilisering.

Mens kliniske forsøg med denne procedure har været begrænset i USA, udføres de i udlandet for at forebygge sygdom og behandle infertilitet.

Forskerne mener, at forståelsen af ​​TFAM's rolle under sædmodning og befrugtning kan være nøglen til behandling af visse infertilitetsforstyrrelser og forbedring af effektiviteten af ​​assisterede reproduktionsteknologier.

Denne undersøgelse giver værdifuld indsigt i mekanismen for maternel nedarvning af mtDNA og dens implikationer for human fertilitet og kønscelleterapi.

Lee, W., et al. (2023) Molekylært grundlag for moderlig arv af humant mitokondrielt DNA. Naturgenetik. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.