Opdagelse i det vestlige Australien kan føre til nye indskud af lyserøde diamanter

Forskere, der studerer Argyle-diamantforekomsten i det vestlige Australien, har gjort en betydelig opdagelse, der kan afsløre nye forekomster af meget eftertragtede lyserøde diamanter, ifølge en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications. Argyle-diamantminen, som nu er lukket, var kilden til 90 % af verdens farvede ædelsten. Pink diamanter af højeste kvalitet kan indbringe titusindvis af millioner af dollars.

Ved at bruge lasere til at analysere mineraler og klipper udvundet fra Argyle-aflejringen fandt forskerne ud af, at stedet, hvor de lyserøde diamanter blev dannet, er forbundet med opløsningen af ​​et gammelt superkontinent kaldet Nuna, som fandt sted for cirka 1.3 milliarder år siden. Området, hvor minen er placeret, oplevede at strække sig under dette opbrud, hvilket skabte huller i jordskorpen, der gjorde det muligt for magma at rejse til overfladen og bragte de lyserøde diamanter med sig.

Traditionelt findes diamantaflejringer i vulkanske klipper midt på gamle kontinenter. Men for at diamanter skal udvise lyserød eller rød farve, skal de undergå intense kræfter fra kolliderende tektoniske plader, som ændrer deres krystalstrukturer. Kollisionen mellem det vestlige Australien og det nordlige Australien for omkring 1.8 milliarder år siden resulterede i forvandlingen af ​​farveløse diamanter til lyserøde diamanter dybt under jordskorpen.

Forskerholdet opdagede, at Argyle-aflejringerne er 1.3 milliarder år gamle, hvilket indikerer, at de er dannet under opbruddet af superkontinentet Nuna. Undersøgelsen tyder på, at de ældgamle kontinenter, dannet under opdelingen af ​​superkontinenter, kan spille en afgørende rolle i dannelsen af ​​lyserøde diamantaflejringer. Denne opdagelse kan vejlede efterforskningsindsatsen i søgningen efter nye lyserøde diamant-bærende vulkaner, hvilket potentielt kan føre til opdagelsen af ​​lignende aflejringer i Australien og andre dele af verden.

For at opsummere har forskere, der studerer det vestlige Australiens Argyle-diamantforekomst, identificeret de geologiske forhold, der er nødvendige for dannelsen af ​​lyserøde diamanter. Opløsningen af ​​det gamle superkontinent Nuna skabte huller i jordskorpen, hvilket gjorde det muligt for magma at transportere lyserøde diamanter til overfladen. Opdagelsen tyder på, at de gamle kontinenters knudepunkter kan være nøglen til at finde nye lyserøde diamantaflejringer.