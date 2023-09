Pink Diamond Discovery giver indsigt i dannelsesprocessen

Forskere, der studerer det vestlige Australiens Argyle-diamantforekomst, har fået ny indsigt i dannelsen af ​​lyserøde diamanter og andre farvevarianter, ifølge en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications. Argyle-minen, som har stået for 90 % af verdens lyserøde diamanter, er nu lukket, hvilket gør disse ædelstene endnu mere sjældne og værdifulde. Polerede lyserøde diamanter af højeste kvalitet kan få priser i titusinder af millioner dollars.

Undersøgelsen fokuserede på at forstå de geologiske forhold, der er nødvendige for dannelsen af ​​lyserøde diamanter. Ved at analysere prøver fra Argyle-minen var forskerne i stand til at identificere de specifikke forhold, der kræves for, at disse sjældne ædelstene kan udvikle sig. Denne viden kan potentielt føre til opdagelsen af ​​nye forekomster af lyserøde diamanter i andre områder.

Pink diamanter dannes under ekstremt pres og høje temperaturer dybt inde i jordens kappe. De er sammensat af rent kulstof, ligesom hvide diamanter, men deres unikke farve kommer fra tilstedeværelsen af ​​en sjælden atomstruktur, der absorberer grønt lys. Den nøjagtige proces for, hvordan lyserøde diamanter får deres farve, er stadig stort set et mysterium, men denne seneste forskning bringer videnskabsmænd tættere på at opklare gåden.

Argyle-minen har med sine enorme reserver af lyserøde diamanter været en betydelig kilde til disse værdifulde ædelstene i flere årtier. Dens lukning i november 2020 markerede afslutningen på en æra for diamantindustrien, hvilket øgede ønskværdigheden og værdien af ​​eksisterende lyserøde diamanter.

Mens undersøgelsen giver vigtig indsigt i dannelsesprocessen af ​​lyserøde diamanter, er yderligere forskning nødvendig for fuldt ud at forstå de nødvendige betingelser for deres skabelse. Ikke desto mindre bringer denne opdagelse nyt håb for den fremtidige opdagelse af lyserøde diamantforekomster andre steder i verden.

kilder:

– “Pink Diamonds: Forskere afslører geologisk opskrift bag verdens mest sjældne og værdifulde ædelstene” – CNN

– Undersøgelse: “Pink Diamonds: Insights into their Origin from a Trace Element Signature for the Argyle Diamond Deposit, Western Australia” – Nature Communications