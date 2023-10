Ny forskning afslører marinebakterier, der har mistet flageller og andre træk, når de vender tilbage til havet

En nylig undersøgelse udført af US Department of Energy Joint Genome Institute i samarbejde med forskere fra University of Nevada, Las Vegas, har afsløret overraskende fund om bakterier fra phylum Chloroflexota. Disse bakterier, som er kendt for deres evne til at nedbryde forurenende stoffer og genbruge kulstof, viste sig at have flageller i varme kilder, men mistede denne egenskab, da de udviklede sig til at bebo havmiljøer for hundreder af millioner af år siden.

Forskerne fokuserede specifikt på en klasse inden for Chloroflexota kaldet Dehalococcoidia, som har evnen til at nedbryde skadelige kemikalier, der findes i pesticider og kølemidler. Gennem genom- og metagenomisk sekventering opdagede de, at varme kilder-boende Dehalococcoidia besad flageller, en egenskab, der ikke tidligere var kendt i Chloroflexota. I modsætning hertil manglede deres havboende modstykker flageller, hvilket tyder på, at disse strukturer gik tabt under den evolutionære tilpasning til havmiljøer.

Undersøgelsen afslørede også andre overraskende træk i den varme kilde Dehalococcoidia. Nogle af disse egenskaber var forsvundet i bakterier, der havde udviklet sig til at leve i havet, mens rester af andre egenskaber var tilbage. For eksempel udviste både varme kilder og hav-boende Dehalococcoidia et tab af cellevægge og et komplekst udviklingsmønster for gener relateret til at spise planteforbindelser. Dette tyder på, at disse bakterier sandsynligvis er afhængige af samarbejde med andre mikroorganismer i deres samfund for at nedbryde plantemateriale.

Derudover fandt forskerne, at den varme kilde Dehalococcoidia havde enzymer til at syntetisere eller nedbryde plantehormoner, hvilket indikerer, at deres landboende modstykker kan have evnen til at manipulere plantevækst.

Forståelse af den evolutionære historie og unikke karakteristika for Chloroflexota-bakterier kan have vigtige konsekvenser for konstruktion af mikroorganismer til applikationer såsom produktion af biobrændstof. Ved at udnytte deres forskellige metaboliske evner, kan videnskabsmænd muligvis udvikle mere bæredygtige og effektive processer i forskellige industrier.

Yderligere undersøgelser af disse bakterier kan kaste lys over den potentielle anvendelse af mikrobielle processer i biobrændstofproduktion og andre bæredygtige applikationer.

