Udforskning af autokatalytiske cyklusser: På vej mod at forstå livets oprindelse

Autokatalyse spiller en afgørende rolle i livets replikation og bæredygtighed. Et team af videnskabsmænd fra University of Wisconsin-Madison har foretaget en undersøgelse for at forstå de grundlæggende principper bag autokatalyse og dens potentielle implikationer for søgen efter liv hinsides Jorden.

Autokatalyse refererer til en kemisk reaktion, hvor produktet af reaktionen fungerer som en katalysator for den samme reaktion. Med andre ord er reaktionen selvopretholdende og selvpromoverende. Forskerne har specifikt fokuseret på en klasse af autokatalytiske cyklusser kaldet Comproportionation-based Autocatalytic Cycles (CompACs).

Forskerne definerer først begrebet komproportionering i CompAC'er. Komproportionering involverer reaktionen mellem en oxideret form af et grundstof eller en forbindelse, betegnet som MHi, og en reduceret form, betegnet som MLo, hvilket resulterer i dannelsen af ​​to mellemtilstande MMed og de tilhørende affaldsprodukter, betegnet som XComp,M. Støkiometrien af ​​denne reaktion kan variere, og i nogle tilfælde kan yderligere fødevarearter også være involveret.

Holdet udforsker derefter to hjælpeprocesser, der kan forekomme i CompAC'er: oxidative og reduktive hjælpeprocesser. Den oxidative proces bruger en oxidant til at omdanne MMed til MHi, hvilket fører til dannelsen af ​​en oxidativ CompAC. På den anden side involverer den reduktive proces en reduktionsmiddel, der reducerer MMed til MLo, og danner en reduktiv CompAC.

For bedre at forstå disse cyklusser har forskerne farvekodet forskellige komponenter. Autokatalysatorerne, som spiller en central rolle i cyklusserne, er understreget. M'erne i den mellemliggende tilstand er fremhævet i lilla, røde og guld for at repræsentere deres henholdsvis mest oxiderede, mellemliggende og mest reducerede tilstande. Oxidanten og reduktionsmidlet, der er involveret i hjælpeprocesserne, er fremhævet med henholdsvis blåt og grønt.

At forstå principperne for autokatalytiske cyklusser kaster ikke kun lys over kompleksiteten af ​​livet på Jorden, men giver også værdifuld indsigt i de potentielle betingelser, der er nødvendige for, at liv kan opstå andre steder i universet. Ved at identificere de mest sandsynlige betingelser for autokatalyse kan forskere fokusere deres søgen efter liv på planeter, der udviser lignende egenskaber og potentiale for selvopretholdende kemiske reaktioner.

Denne forskning bidrager til den løbende udforskning af livets oprindelse og muligheden for at finde udenjordiske livsformer. Ved at udvide vores viden om de grundlæggende principper, der ligger til grund for livets replikation og bæredygtighed, kommer vi et skridt tættere på at opklare universets mysterier.

kilder:

– University of Wisconsin-Madison