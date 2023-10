Astronomer får ny indsigt i solens magnetfelt

Et hold af internationale videnskabsmænd, herunder forskere fra University of Sheffield i Storbritannien, har fået et betydeligt gennembrud i forståelsen af ​​Solens magnetfelt. Ved hjælp af data indsamlet fra Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) på Hawaii, det kraftigste solteleskop i verden, var forskerne i stand til at opnå hidtil usete detaljer om magnetfeltet på Solens "stille" overflade. Disse data har betydning for vores forståelse af energioverførsel mellem forskellige lag af Solen og kan hjælpe med at forklare, hvorfor det yderste lag, kendt som koronaen, er hundredvis af gange varmere end overfladen.

Et af de vigtigste fund fra observationerne er opdagelsen af ​​et slangelignende mønster i magnetfeltet i den nedre solatmosfære, også kendt som kromosfæren. Dette mønster er afgørende for vores forståelse af de energetiske fænomener, der opstår i Solen, såsom opvarmning af solplasmaet til millioner af Kelvin og forekomsten af ​​kraftige eksplosioner kendt som Coronal Mass Ejections (CME'er). Forskerne mener, at de komplekse småskala variationer i magnetfeltretningen, i overensstemmelse med det slangelignende mønster, er tegn på en proces kaldet magnetisk genforbindelse, hvor modsatte magnetfelter interagerer og frigiver energi.

Tidligere forskning i temperaturforskellene mellem koronaen og overfladen har fokuseret på solpletter, store og stærkt magnetiske områder på Solens overflade. Den nuværende undersøgelse har dog afsløret kompleksiteten af ​​magnetfeltorienteringer i den såkaldte "stille sol", som er dækket af mindre konvektionsceller kendt som granulat. Disse granula indeholder svagere, men mere dynamiske magnetfelter, som kan spille en rolle i at balancere energibudgettet for kromosfæren.

DKIST, der blev indviet i 2022, har givet videnskabsmænd hidtil usete observationsevner for Solen. Det sætter dem i stand til at se solens træk med et forbløffende detaljeringsniveau, svarende til at se en lille mønt fra en betydelig afstand. Teleskopet er et samarbejde mellem forskellige institutioner, herunder Queen's University Belfast, National Solar Observatory, Max Planck Institute for Solar System Research og Eötvös Loránd University.

Ved at kaste lys over den komplekse natur af Solens magnetfelt bringer denne forskning os et skridt tættere på en omfattende forståelse af vores livgivende stjerne.

kilder:

– University of Sheffield

- Queen's University Belfast

– Nationalt Solobservatorium

Definitioner:

– Magnetisk genforbindelse: En proces, hvor modstående magnetiske felter interagerer og frigiver energi.

– Coronal Mass Ejections (CME'er): Kraftige eksplosioner, der opstår i Solens korona, og frigiver en enorm mængde plasma og elektromagnetisk stråling.

(Denne artikel er baseret på oplysningerne fra en original artikel udgivet af Devdiscourse)