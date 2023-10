Nyligt opdagede mønstre i solens lag giver indsigt i solmysteriet

Astronomer har gjort betydelige fremskridt med at opklare et af solens varige mysterier ved at fange banebrydende data fra solens magnetfelt. Dataene blev indsamlet af Daniel K Inouye Solar Telescope (DKIST) på Hawaii, det kraftigste solteleskop i verden. De indfangede data har givet de mest detaljerede repræsentationer af solens magnetfelt på dens 'stille' overflade.

Det internationale hold af forskere involveret i forskningen, herunder forskere fra University of Sheffield, mener, at disse data har betydning for forståelsen af ​​energioverførsel mellem solens lag. Det kan også hjælpe med at forklare, hvorfor det yderste lag af solen, kendt som koronaen, er hundredvis af gange varmere end overfladen, kendt som fotosfæren, hvilket er i modsætning til, hvad man ville forvente.

Observationerne fra DKIST afslører og bekræfter en serpentintopologi af magnetfeltet i den nedre solatmosfære, kendt som kromosfæren. Forståelse af det magnetiske felts geometri er afgørende for at forstå de forskellige energetiske fænomener, der driver plasmadynamikken i solens atmosfære. Disse magnetfelter menes også at være ansvarlige for at drive de største eksplosioner i solsystemet kendt som Coronal Mass Ejections (CME'er).

DKIST, der blev indviet i 2022, er et banebrydende soloptisk teleskop, der muliggør rekordstore observationer af solen. Teleskopet har en opløsningsevne, der svarer til at se en 50p-mønt i Manchester fra London. Projektet, ledet af Queen's University Belfast i samarbejde med forskellige institutioner, har udnyttet kraften fra DKIST til at afsløre et nyt komplekst mønster af energi i solens magnetfelt, der ligner en slangelignende variation.

Tidligere undersøgelser af varmevariationerne mellem koronaen og fotosfæren har hovedsageligt fokuseret på solpletter, som er store og stærkt magnetiske områder. Forskerne har dog opdaget, at den såkaldte 'stille sol' indeholder konvektionsceller kaldet 'granulat', der har svagere, men mere dynamiske magnetfelter. Disse granula kan være nøglen til at balancere energibudgettet for kromosfæren.

Forskerholdet brugte DKIST til at observere småskala variationer i magnetfeltretningen i den stille fotosfære. Den uventede opdagelse af et komplekst mønster i overensstemmelse med en slangelignende variation i magnetisk orientering antyder frigivelse af energi gennem en proces kaldet magnetisk genforbindelse. Det er, når to magnetfelter, der peger i modsatte retninger, interagerer og frigiver energi, der bidrager til atmosfærisk opvarmning.

Disse resultater bringer videnskabsmænd et skridt tættere på at forstå solens mysterier. Ved at optrevle kompleksiteten af ​​solens magnetfelt håber forskerne at kaste lys over de mekanismer, der er ansvarlige for at drive solen og dens eksplosive adfærd.

Titel: Nyligt opdagede mønstre i solens lag giver indsigt i solmysteriet

kilde:

– University of Sheffield

Citation:

– Ryan J. Campbell et al., DKIST afslører Serpentine Topology of Quiet Sun Magnetism in the Photosphere, The Astrophysical Journal Letters (2023). DOI: 10.3847/2041-8213/acf85d

Kilde: University of Sheffield (phys.org)