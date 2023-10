Astronomer får ny indsigt i solens magnetfelt ved hjælp af banebrydende solteleskop

By

Astronomer har gjort betydelige fremskridt med at opklare mysterierne om Solens magnetfelt takket være banebrydende data indsamlet fra Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) på Hawaii. Dette kraftfulde solteleskop, drevet af US National Science Foundation (NSF), har givet de mest detaljerede repræsentationer af Solens magnetfelt til dato.

Et af de vigtigste resultater fra dataene er opdagelsen af ​​en slange- eller slangelignende topologi i magnetfeltet på Solens "stille" overflade, også kendt som kromosfæren. Denne nye indsigt i magnetfeltets geometri er afgørende for at forstå de energiske fænomener, der driver plasmaets dynamik i solens atmosfære.

Forskerne, herunder videnskabsmænd fra University of Sheffield i Storbritannien, mener, at disse data kan hjælpe med at løse en langvarig gåde inden for astrofysik: den drastiske forskel i temperaturer mellem Solens yderste lag, kendt som koronaen, og dens overflade, fotosfæren. Coronaen er hundredvis af gange varmere end fotosfæren, i modsætning til hvad man kunne forvente.

Det slangelignende mønster i magnetfeltet kan spille en rolle i at aktivere solplasmaet til temperaturer på millioner af Kelvin. Disse magnetfelter menes også at være ansvarlige for de største eksplosioner i solsystemet, kendt som Coronal Mass Ejections (CME'er).

Tidligere fokuserede det meste af forskningen i varmevariationer mellem koronaen og fotosfæren på solpletter, store og stærkt magnetiske områder på Solens overflade. De nye resultater fremhæver dog vigtigheden af ​​at studere den "stille sol" og dens konvektionsceller kaldet "granulat", som rummer svagere, men mere dynamiske magnetfelter.

DKISTs hidtil usete opløsningsevne har gjort det muligt for forskere at opdage de komplekse variationer i magnetfeltretningen, hvilket tyder på forekomsten af ​​magnetisk genforbindelse. Denne proces involverer to magnetfelter, der peger i modsatte retninger, der interagerer og frigiver energi, der bidrager til opvarmningen af ​​Solens atmosfære.

Forskningen udført af et internationalt hold af forskere, herunder dem fra Queen's University Belfast, NSF's National Solar Observatory og Max Planck Institute for Solar System Research i Tyskland, er blevet offentliggjort i Astrophysical Journal Letters.

Dette gennembrud repræsenterer et væsentligt skridt i retning af at forstå, hvordan vores livgivende stjerne, Solen, fungerer. DKIST-solteleskopet har åbnet nye veje inden for solfysik og givet fascinerende resultater, der har skabt begejstring blandt forskere på tværs af forskellige institutioner.

Kilde: University of Sheffield, Science and Technology Facilities Council, Queen's University Belfast.