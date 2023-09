Microcombs: Frigør potentialet i højtydende lasere

Forskere ved Chalmers Tekniske Universitet i Sverige har opnået et betydeligt gennembrud i udviklingen af ​​mikrokamme, der gør dem ti gange mere effektive og åbner døren til nye opdagelser inden for rumudforskning og sundhedspleje. Mikrokamme, som i det væsentlige er linealer lavet af lys, har potentialet til at revolutionere forskellige felter på grund af deres evne til præcist at måle frekvenser.

En mikrokam fungerer ved at bruge en laser til at sende fotoner, der cirkulerer inde i en mikroresonator, og opdeler lyset i en lang række frekvenser. Disse frekvenser er placeret i forhold til hinanden, hvilket skaber en ny slags lyskilde med flere frekvenser i forening, svarende til lasere.

Anvendelsen af ​​mikrokamme er enorme, lige fra kalibreringsinstrumenter, der bruges i søgningen efter exoplaneter til at overvåge ens helbred ved at analysere åndeprøver. Men tidligere mikrokamme stod over for begrænsninger med hensyn til effektivitet, hvilket forhindrede dem i at realisere deres fulde potentiale.

Forskerne på Chalmers Universitet har overvundet denne begrænsning ved at udvikle en metode, der øger mikrokammens laserkraft ti gange og hæver dens effektivitet fra omkring 1 procent til over 50 procent. Denne metode involverer brugen af ​​to mikroresonatorer, som arbejder sammen for at forbedre mikrokammens ydeevne.

Dette gennembrud er betydeligt, fordi det bringer højtydende laserteknologi til en bredere vifte af markeder. For eksempel kan mikrokamme bruges i lidar-moduler til autonome køretøjer, GPS-satellitter, miljøregistrerende droner og datacentre til båndbredde-intensive AI-applikationer.

Den øgede effektivitet og kraft af mikrokamme har potentialet til at accelerere fremskridt inden for rumudforskning, sundhedspleje og forskellige andre industrier. Denne forskning baner vejen for yderligere udvikling inden for laserteknologi og fremviser mikrokammes spilforandrende evner.

kilder:

– Billede af Wokandapix fra Pixabay