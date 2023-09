Mørk energi: En væsentlig kraft i universet

En nylig måling af universet har givet yderligere bevis for, at mørk energi udgør en betydelig del af kosmos. Ifølge resultaterne tegner mørk energi sig for cirka 69 procent af den samlede stof-energitæthed, hvilket efterlader 31 procent for både normalt stof og mørkt stof.

Normalt stof, også kendt som baryonisk stof, omfatter stjerner, galakser, atomer og liv og anslås kun at udgøre 20 procent af det samlede stof. Mørkt stof, som består af endnu uopdagede subatomære partikler, står for de resterende 80 procent. Mørk energi er på den anden side en kraft, der er ansvarlig for den accelererende udvidelse af universet. Forskere har endnu ikke fastslået, hvad mørk energi præcist er, men den spiller en væsentlig rolle i stof-energitætheden.

At forstå universets ekspansionshastighed er afgørende for, at forskere kan forstå naturen af ​​mørk energi og dens indvirkning på kosmisk ekspansion. Bestemmelse af stof-energitætheden kan kaste lys over universets fremtid, om det vil fortsætte med at udvide sig på ubestemt tid eller til sidst vende og skrumpe i et fænomen kendt som Big Crunch.

For at måle mængden af ​​mørk energi er astronomer afhængige af galaksehobe. Disse klynger dannes over milliarder af år under påvirkning af tyngdekraften. Ved at sammenligne antallet og massen af ​​galakser i en hob og udføre numeriske simuleringer kan forskerne beregne forholdet mellem stof og energi. Forskerne brugte en teknik kaldet GalWeight til at estimere massen af ​​galaksehobe ved at tælle antallet af galakser i hver hob. Ved at sammenligne deres resultater med simulerede klynger fandt de ud af, at universet består af 31 procent stof.

Denne måling stemmer nøje overens med tidligere bestræbelser og andre målinger af universets stof-energitæthed, hvilket giver en mere nøjagtig vurdering. Det understreger også betydningen af ​​klyngeoverflod som en teknik til at forstå kosmologiske parametre.

Resultaterne bidrager til en bedre forståelse af mørk energi og bringer os tættere på at opklare universets mysterier.

kilder:

– The Astrophysical Journal