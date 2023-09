Ny Mars-tyngdekraftsanalyse understøtter eksistensen af ​​det gamle hav

En nylig undersøgelse ledet af professor Jaroslav Klokočník fra Det Astronomiske Institut for Det Tjekkiske Videnskabsakademi har brugt en ny metode til at analysere Mars' tyngdekraft for at give yderligere beviser for eksistensen af ​​et nordligt Mars-palæo-ocean. Forskningen, offentliggjort i tidsskriftet Icarus, udvider tidligere tilgange og giver en mere detaljeret forståelse af omfanget af det gamle hav.

Undersøgelsens resultater har betydelige konsekvenser for søgningen efter vand på Mars og potentialet for tidligere eller nuværende liv på planeten. Forskerne bemærker, at denne gravitationsanalyseteknik kan anvendes til forskellige discipliner såsom geologi, geofysik, hydrologi og glaciologi, hvilket giver værdifuld indsigt i himmellegemet.

Den traditionelle tilgang til kortlægning af en planetoverflade baseret på tyngdekraftanomalier alene blev overgået af forfatterne, som introducerede en ny proces, der analyserede tyngdekraftsaspekter beregnet ud fra tyngdekraftsanomalimålinger. Disse tyngdekraftsaspekter tilbyder en matematisk karakterisering af tyngdekraften, der udøves af forskellige overfladetræk på Mars, såsom bjerge og skyttegrave.

For at understøtte deres analyse brugte forskerne topografiske data fra Mars Orbital Laser Altimeter-instrumentet ombord på NASAs Mars Global Surveyor. Instrumentet kortlagde planeten i 4 ½ år og gav afgørende information til at forstå Mars-overfladen.

Professor Klokočníks tidligere arbejde brugte også denne gravitationsanalyseteknik til at bekræfte eksistensen af ​​paleolakes og paleoriver-systemer under Saharas sand på Jorden. Metoden er også blevet brugt til at sammenligne Jordens geografiske træk med Venus, hvilket har hjulpet vores forståelse af forskellige himmellegemer.

Denne innovative tyngdekraftsanalysetilgang demonstrerer potentialet for yderligere udforskning og forståelse af Mars og dens geologiske historie. Det er et vigtigt skridt fremad i at opklare mysterierne om vores naboplanets fortid og muligheden for gamle oceaner.

kilder:

Jaroslav Klokočník et al., Gravity aspects for Mars, Icarus (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

Citat: Ny Mars-tyngdekraftsanalyse forbedrer forståelsen af ​​muligt oldtidshav (2023, 20. september) fra https://phys.org/news/2023-09-mars-gravity-analysis-ancient-ocean.html

University of Alaska Fairbanks