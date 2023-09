Ny metode understøtter eksistensen af ​​det gamle hav på Mars

En nylig undersøgelse har brugt en ny metode til at analysere Mars' gravitationskraft, hvilket giver yderligere bevis for, at planeten engang havde et stort nordhav. Anført af professor Jaroslav Klokočník fra Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, definerer forskningen omfanget af det nordlige Mars palæo-ocean mere detaljeret.

Udgivet i tidsskriftet Icarus fremhæver undersøgelsen brugen af ​​tyngdekraften til at opdage tilstedeværelsen af ​​vand på Mars. Denne metode har tidligere haft succes med at identificere vandområder på Jorden, såsom kystlinjen ved en for længe siden sø i det nordlige Afrika. Ved at analysere tyngdekraftsaspekterne på Mars får forskerne en bedre forståelse af planetens geologiske og hydrologiske egenskaber.

Forskerne brugte en proces udviklet af Klokočník, som involverer analyse af tyngdekraftsaspekter beregnet ud fra tyngdekraftanomalimålinger. Tyngdekraftsaspekter er matematiske produkter, der karakteriserer gravitationsanomalierne i et planetarisk legeme. Derudover brugte de topografiske data fanget af NASAs Mars Global Surveyor.

Denne nye tilgang forbedrer markant i forhold til tidligere metoder til kortlægning af en overflade udelukkende baseret på tyngdekraftsanomalier. Ved at integrere topografiske data kan videnskabsmænd opnå en mere omfattende forståelse af Mars geologi og geofysik.

Implikationerne af denne forskning går ud over Mars, da tyngdekraftaspekter-metoden også er blevet anvendt på andre himmellegemer. I en separat undersøgelse offentliggjort i Scientific Reports blev metoden brugt til at sammenligne Jordens geografiske træk med Venus.

Resultaterne af denne undersøgelse bidrager til vores viden om Mars' geologiske historie og giver yderligere fingerpeg om potentialet for liv på planeten. At forstå eksistensen af ​​gamle oceaner på Mars er et afgørende skridt i retning af at afdække muligheden for tidligere eller nuværende livsformer.

Definitioner:

Tyngdekraftsanomalier: Områder med varierende tyngdekraft, der udøves af overfladetræk på et planetarisk legeme.

Tyngdekraftsaspekter: Matematiske produkter, der karakteriserer gravitationsanomalierne i et planetlegeme.

Topografiske data: Oplysninger om formen og højden af ​​landoverfladen på en planet eller et andet himmellegeme.

