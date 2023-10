Ny opdagelse: Lorrainosaurus Fossil kaster lys over Plesiosaurernes tidlige udvikling

Et hold af palæontologer fra forskellige institutioner har gjort en spændende ny opdagelse om udviklingen af ​​plesiosaurer, en gammel klat af havdyr. Forskerne undersøgte et Lorrainosaurus-fossil, der var anbragt på Luxembourgs Nationalmuseum for Naturhistorie, og fandt ud af, at plesiosaurer udviklede sig tidligere end tidligere antaget. Deres resultater er offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports.

Plesiosaurer var store, hajlignende væsner, der levede i havene for millioner af år siden. De var kendt for deres størrelse og kraftfulde kæber, hvilket gav dem tilnavnet "sømordere." Gennem deres undersøgelse har palæontologer erfaret, at nogle arter af plesiosaurer voksede op til 14.5 meter lange og havde to par sidefinner, hvilket gav dem overlegen smidighed til at forfølge bytte.

Lorrainosaurus-fossilet blev opdaget nær Lorrain, Frankrig, af amatørpalæontologer i 1983. Det blev senere undersøgt af forskere ved MNHN, før det blev vist. Den nye undersøgelse tog et nyt kig på fossilet og identificerede det som en ny slægt, som de kaldte Lorrainosaurus. Forskerne observerede også, at dette særlige fossil var mindre end andre beslægtede eksemplarer og målte omkring 6 meter langt.

Ved at undersøge funktionerne i Lorrainosaurus-fossilet og sammenligne dem med andre fund, fastslog forskerholdet, at Lorrainosaurus var en af ​​de tidligste plesiosaurer, hvilket gav anledning til større marine krybdyr i senere perioder. Derudover opdagede de, at plesiosaurer udviklede sig tidligere end tidligere antaget, og dateres tilbage til mellemjuraperioden. De fandt også, at plesiosaurer overvejende beboede det område, der nu er Vesteuropa.

Denne nye opdagelse giver værdifuld indsigt i plesiosaurernes tidlige udvikling og økologiske betydning. Det fremhæver, hvordan disse apex-rovdyr eksisterede og trivedes i cirka 80 millioner år. Yderligere forskning på dette område vil fortsætte med at uddybe vores forståelse af forhistorisk havliv.

