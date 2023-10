En foreslået naturlov: Stigende kompleksitet i naturlige systemer

Forskere har foreslået en ny lov for at forklare systemers tendens til at stige i kompleksitet. Denne lov bygger på Darwins evolutionsteori og har til formål at give en universel forklaring på udviklingen af ​​fysiske systemer. Anført af astrobiolog Dr. Michael L Wong har forskere beskrevet, hvad de omtaler som en "manglende naturlov".

Den foreslåede "lov om at øge funktionel information" siger, at et system vil udvikle sig og stige i kompleksitet, når mange forskellige konfigurationer af systemet gennemgår valg til en eller flere funktioner. Denne lov udvider begrebet "survival of the fittest" og inkluderer valget for stabilitet, nyhed og evnen til at fortsætte grundlæggende processer.

Forskerne hævder, at denne lov gælder for alle komplekse systemer, fra atomare til planetariske skalaer, inklusive liv på Jorden og potentielt endda kunstig intelligens. Nøglekonceptet er ideen om 'selektion for funktion', hvor udviklende systemer udviser kombinatorisk rigdom og gennemgår selektion baseret på deres evne til at udføre specifikke funktioner.

Ifølge videnskabsmændene giver formuleringen af ​​denne lov et nyt perspektiv på udviklingen af ​​forskellige systemer i universet. Det kan have vidtrækkende konsekvenser for forståelsen af ​​universets oprindelse, og hvordan det har udviklet sig over tid. Forskerne foreslår, at denne lov endda kan hjælpe med at forudsige udviklingen af ​​ukendte systemer, såsom den organiske kemi på Saturns måne Titan.

Det er dog ikke alle i det videnskabelige samfund, der er overbevist om denne lovforslag. Nogle hævder, at selvom forskellige systemer kan opstå i den livløse verden, kræver dette ikke nødvendigvis et nyt underliggende princip som darwinistisk udvælgelse.

Denne forskning kaster lys over systemernes komplekse natur og de kræfter, der driver deres udvikling. Det tilbyder en ny ramme til at forstå udviklingen af ​​fysiske systemer, og hvordan de kan interagere med kunstig intelligens i fremtiden.

kilder:

– Definitioner:

– Lov om at øge funktionel information: En lovforslag, der siger, at systemer udvikler sig og øges i kompleksitet, når forskellige konfigurationer af systemet gennemgår udvælgelse til en eller flere funktioner.

– Darwinistisk teori: Teorien om evolution ved naturlig selektion foreslået af Charles Darwin, hvor variationer og træk hos individer fører til overlevelse og reproduktion af dem med fordelagtige træk.