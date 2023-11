James Webb-teleskopet fanger en spektakulær udsigt over Mælkevejsgalaksens centrum

James Webb-teleskopet, det kraftigste teleskop nogensinde rettet mod stjernerne, har igen forbløffet videnskabsmænd med sit seneste billede, der fanger det tætte centrum af vores galakse. Billedet, der er udgivet af NASA, giver et aldrig før set detaljeringsniveau af regionen kendt som Skytten C, cirka 300 lysår væk fra Mælkevejens centrale sorte hul.

I modsætning til alle tidligere indsamlede infrarøde data, viser James Webb-teleskopets billede en overflod af nye funktioner og detaljer, der gør det muligt for forskere at studere stjernedannelse i dette ekstreme miljø med hidtil uset nøjagtighed. Observationsholdet, ledet af Samuel Crowe, en dedikeret bachelorstuderende ved University of Virginia, udtrykte deres begejstring over det væld af information, som teleskopet har afsløret.

Skytten C, fremhævet på billedet, er en stjernefabrik med anslået 500,000 stjerner. Denne region giver en unik mulighed for forskere til at teste nuværende teorier om stjernedannelse på grund af dens ekstreme forhold. Jonathan Tan, en professor ved University of Virginia, understregede betydningen af ​​det galaktiske center som en prøveplads for disse teorier.

Billedet afslører de berømte infrarød-mørke skyer, formationer af tæt gas og støv, der hindrer udsynet af stjerner inden i og bag dem. På trods af deres udfordrende natur har James Webb-teleskopet formået at trænge igennem disse skyer og kaste lys over Skytten C som aldrig før.

Ud over billedets fængslende skønhed, får astronomerne et væld af videnskabelige indsigter. Den opfattede tomhed i toppen af ​​billedet repræsenterer faktisk tilstedeværelsen af ​​en infrarød-mørk sky, tæt pakket til det punkt, hvor den blokerer lyset fra stjerner bag den. Cyanfarvede pletter under den infrarøde mørke sky indikerer storskala emissioner af ioniseret brint, et fænomen, der primært er forbundet med nydannede stjerner. Overraskende nok har størrelsen og arrangementet af dette afsnit fascineret forskere, som håber at kunne udforske det yderligere.

Rubén Fedriani, en medforsker af projektet ved Instituto Astrofísica de Andalucía i Spanien, beskrev det galaktiske center som et kaotisk sted fyldt med magnetiserede gasskyer, der undergår stjernedannelse og udøver deres indflydelse på den omgivende gas gennem vind, jetfly og stråling . James Webb-teleskopets overflod af data vedrørende dette ekstreme miljø har åbnet nye muligheder for forskning og analyse.

Især fanger billedet også en massiv protostjerne, der dukker op fra den infrarød-mørke sky, som er mere end 30 gange vores sols masse. På trods af dens afstand på cirka 25,000 lysår fra Jorden, forbliver denne region tilgængelig nok til, at astronomer kan granske individuelle stjerner, hvilket bringer os tættere på at opklare mysterierne om stjerneudvikling.

Samuel Crowe opsummerer veltalende betydningen af ​​James Webb-teleskopets præstation og udtaler: "Massive stjerner er fabrikker, der producerer tunge grundstoffer i deres nukleare kerner, så at forstå dem bedre er som at lære oprindelseshistorien for det meste af universet."

