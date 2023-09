Usædvanlig hybrid kolibri opdaget i Peru

By

En aldrig tidligere dokumenteret hybrid kolibri er blevet opdaget i Cordillera Azul National Park i de peruvianske Andesbjerge. Fuglen er et resultat af hybridiseringen af ​​to forskellige arter hjemmehørende i det vestlige Sydamerika: den lyserøde halsende brilliant kolibri og den rødbrune brilliant kolibri. Denne opdagelse udfordrer forestillingen om, at separate kolibriarter ikke krydser hinanden. Hybridfuglen har en unik guldhalsfarvning, der er en kombination af dens moderarters lyserøde struber. Forskere spekulerer i, at hybrider som denne kan bidrage til mangfoldigheden af ​​strukturelle farver, der findes på tværs af kolibriens stamtræ.

Fjer får deres basisfarve fra pigmenter, men kolibrifjer er iriserende, hvilket betyder, at deres farve bestemmes af, hvordan lyset bøjes og filtreres, når det rammer fjercellerne fra forskellige vinkler. Den guldstrubede farve på hybridkolibrien er et resultat af de komplekse måder, hvorpå iriserende fjerfarver bestemmes. Blanding af de komplekse opskrifter på fjerfarve fra dens to forældrearter resulterede i den unikke farvning af denne hybridfugl.

Hybride kolibrier som denne er sjældne, og deres eksistens rejser spørgsmål om hyppigheden og rollen af ​​hybridisering i kolibriens evolution. Denne opdagelse har åbnet nye muligheder for undersøgelser for forskere og giver indsigt i kompleksiteten af ​​kolibriens genetik og farve.

Hybridisering: Processen med avl mellem individer af to forskellige arter eller genetisk adskilte populationer.

