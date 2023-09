Astronomer tager et fantastisk billede af "broen" af gas, der forbinder kolliderende galakser

Et betagende nyt foto fra Hubble-rumteleskopet afslører en slank "bro" af gas, der forbinder to fusionerende galakser i Arp 107-systemet. Beliggende cirka 465 millioner lysår fra Jorden, er disse kolliderende galakser forbundet af en svag strøm af støv og gas.

Billedet, der er taget af Hubbles Advanced Camera for Surveys, viser den større galakse på venstre side. Denne spiralgalakse, kendt som en Seyfert-galakse, har en fremtrædende spiralarm, der elegant buer rundt om dens kerne. Seyfert-galakser er særligt spændende, fordi trods glansen af ​​deres aktive kerne kan stråling fra hele galaksen observeres. På dette billede er de spiralformede hvirvler af den galaktiske struktur tydeligt synlige.

Den galaktiske kerne i en Seyfert-galakse udsender en kraftig glød, der skyldes stof, der falder ned i det supermassive sorte hul i dets centrum. Disse aktive galaktiske kerner kan udstråle lys, der overgår den kombinerede lysstyrke af alle stjerner i deres værtsgalakser.

Hvad angår den mindre galakse, ser den ud til at have en lysende kerne, men relativt svage spiralarme. Dette skyldes, at det gradvist bliver absorberet i den større galakse. Forbindelsen mellem disse to fusionerende galakser er delikat suspenderet under dem på Hubble-billedet.

Arp 107 er en del af en gruppe af ejendommelige galakser kendt som Atlas of Peculiar Galaxies, udarbejdet af Halton Arp i 1966. Dette nye foto er en del af en igangværende bestræbelse på at studere mindre kendte galakser fra Arp-kataloget og dele deres spektakulære skønhed med offentligheden.

Kilde: ESA (European Space Agency)