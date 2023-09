NASAs Hubble-rumteleskop fanger en fantastisk bro af gas og støv mellem galakser

By

NASAs Hubble-rumteleskop har taget et betagende billede af en bro af gas og støv, der forbinder to galakser på randen af ​​at smelte sammen. Denne kosmiske bro, der er placeret i systemet Arp 107, har betaget både videnskabsmænd og rumentusiaster.

Arp 107, som er cirka 465 millioner lysår væk fra Jorden, er i fokus for en fælles mission fra NASA og Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Missionen har til formål at afsløre mysterierne for de mindre kendte medlemmer af dette system.

Det nyligt fangede billede viser fremtrædende en Seyfert-galakse, kendt for sin aktive galaktiske kerne. Dette unikke himmelske væsen er domineret af en stor spiralarm, der elegant buer rundt om sin kerne, prydet med talrige begyndende stjerner. Interessant nok skylder disse stjerner deres fødsel og lysstyrke til de rige reserver af materialer, der stammer fra den mindre galakse, som Seyfert-galaksen er ved at fusionere med.

Seyfert Galaxys aktive galaktiske kerne giver et blændende display, der udsender en strålende glød, der er karakteristisk for materialer, der forbruges af det centrale sorte hul. Denne intense stråling har potentialet til at overskygge den kollektive luminans af hver stjerne i galaksen.

I modsætning hertil ser den mindre galakse i Arp 107 svagere ud, især i dens spiralarme, hvilket indikerer dens absorption i den større Seyfert-galakse. Seyfert-galakser, som Arp 107, er bemærkelsesværdige, fordi strålingen fra hele deres galakse kan observeres på trods af den enorme lysstyrke af deres aktive kerne.

Både Seyfert-galaksen og den mindre galakse i Arp 107 er en del af "Atlas of Peculiar Galaxies", en samling skabt af Halton Arp i 1966. Denne opdagelse viser ikke kun deres bemærkelsesværdige skønhed, men uddyber også vores forståelse af kosmos og storheden af den himmelske evolution.

Mens disse to galakser fortsætter med at konvergere, venter videnskabsmænd og astronomi-entusiaster spændt på de afsløringer og hemmeligheder, som denne fusion vil afsløre. Kun tid og yderligere observationer fra Hubble-rumteleskopet vil give svarene.

