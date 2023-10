Et nyt atlas over galakser giver detaljeret visning af vores kosmiske naboer

Et nyligt udgivet atlas giver brugerne mulighed for at udforske nattehimlen i hidtil usete detaljer, hvilket giver et væld af informationer om næsten 400,000 store galakser. Siena Galaxy Atlas (SGA) tilbyder optiske og infrarøde billeder med flere bølgelængder samt lysprofiler, hvilket gør det til det første galaktiske atlas, der inkluderer sådanne data. Atlasset dækker 20,000 kvadratgrader og omfatter cirka halvdelen af ​​nattehimlen.

Tidligere kompileringer af galaktiske data har ofte været plaget af fejl i galaksers positioner, størrelser og former, såvel som inklusion af ikke-galaktiske objekter. Imidlertid løser SGA disse problemer og tilbyder nøjagtige positioner, størrelser og lysstyrkemålinger for en stor prøve af galakser. Dette præcisionsniveau har ikke været pålideligt tilgængeligt før for en så stor samling af galakser.

SGA-datasættet er resultatet af tre scanninger udført mellem 2014 og 2017 som en del af Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Surveys. Teleskoper fra National Science Foundations NOIRLab blev sammen med University of Arizonas Steward Observatory og data fra NASAs WISE-satellit brugt til at indsamle de nødvendige oplysninger.

SGA giver ikke kun værdifulde data til astronomer, men giver også offentligheden mulighed for at se og identificere nærliggende galakser. Atlasset er et vigtigt værktøj til at studere mønstre på tværs af populationer af objekter, analysere forbigående fænomener, forstå galaktisk fysik og udvide viden om forholdet mellem galakser og mørkt stof. Derudover kan SGA bidrage til en bedre forståelse af fordelingen af ​​galakser og deres forbindelse til det gennemtrængende mørke stof, der dominerer universet.

Frigivelsen af ​​SGA's omfattende datasæt forventes at have en betydelig indvirkning på både astronomisk forskning og offentlighedens engagement i kosmos. Nu kan alle med interesse i at udforske nattehimlens mysterier få adgang til denne værdifulde ressource.

kilder:

– Arjun Dey, astronom fra National Science Foundations NOIRLab

– Siena College fysikprofessor og SGA-projektleder John Moustakas

– NSF-programdirektør for NOIRLab, Chris Davis