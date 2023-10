Gaia-missionskort over 150,000 asteroidebaner

ESA's Gaia-mission, som blev lanceret i 2013 med det formål at kortlægge vores galakse og videre, udgav for nylig sit tredje sæt data kendt som Gaia Data Release 3 (DR3). Denne seneste udgivelse indeholder data om over 1.8 milliarder stjerner og har hjulpet med at udfylde hullerne i vores viden om tætpakkede stjerneområder, som tidligere var uudforskede.

Et af de væsentlige fund fra Gaias DR3 er kortlægningen af ​​den største kuglehob, der er synlig fra Jorden, Omega Centauri. Ved at aktivere en speciel tilstand var Gaia i stand til at fange en bredere del af himlen og opdagede over en halv million nye stjerner i denne hob. Denne nye kortlægning vil muliggøre yderligere undersøgelse af hobens struktur og fordelingen af ​​stjerner i den. Gaia er i øjeblikket ved at undersøge yderligere otte regioner på lignende måde, som vil blive inkluderet i den næste dataudgivelse, DR4.

Udover at studere stjerner fokuserede Gaias DR3 også på at studere asteroider. Over 150,000 asteroider blev undersøgt i denne udgivelse, med deres positioner udpeget over et længere tidsrum sammenlignet med tidligere dataudgivelser. Denne øgede præcision giver mulighed for en mere nøjagtig forståelse af deres baner. Denne information er afgørende for at forudsige potentielle asteroidepåvirkninger og for yderligere forskning i disse himmellegemers oprindelse og dynamik.

Desuden viser et andet papir, der præsenteres i Gaias DR3, kortlægningen af ​​Mælkevejens skive ved at analysere de svage aftryk af gas og støv mellem stjerner. Ved at stable og studere seks millioner spektre var Gaia-holdet i stand til at identificere svage signaler, der giver indsigt i de komplekse fysiske og kemiske processer, der forekommer i vores galakse.

Med Gaias DR4, der forventes at blive frigivet i slutningen af ​​2025, venter astronomer og videnskabsmænd spændt på mere raffinerede detaljer om stjernernes farver, positioner, bevægelser samt identifikation og karakterisering af kvasarer, galakser og potentielle exoplaneter. Gaias igangværende mission fortsætter med at afsløre ny indsigt i universet og udvide vores forståelse af kosmos.

kilder:

– Den Europæiske Rumorganisation (ESA)