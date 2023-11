Nye fossiler i Brasilien kaster lys over de gådefulde silesaurider

En nylig opdagelse af fossiler i Rio Grande do Sul, den sydligste delstat i Brasilien, har tilføjet et nyt lag af kompleksitet til studiet af silesaurider, en gruppe af dinosauriformer, der levede i triasperioden. Disse fossiler har udløst intriger blandt forskere, da de giver værdifuld indsigt i silesauridernes evolutionære historie og deres forhold til dinosaurer.

Den fossile samling, fundet i 2014 på et sted kaldet Waldsanga i Santa Maria-formationen, består af knogler fra flere individer. Selvom det er udfordrende at afgøre, om alle knoglerne tilhører den samme art, tyder beviserne på, at de gør det. Dette fund er vigtigt, fordi det tilføjer den eksisterende viden om dyr, der beboede området under trias.

Samlingen, mærket UFSM 11579, er det fjerde silesauridfund i Brasilien og det andet fra den karniske tidsalder. Disse fossiler er anbragt på Stratigrafi og Paleobiologi Laboratory ved Federal University of Santa Maria. Forskerne, der analyserede fossilerne, sammenlignede deres egenskaber med eksisterende fylogenetiske træer af silesaurider og konkluderede, at de faktisk er en del af silesauridernes afstamning, selvom de ikke repræsenterer en ny art.

Silesaurider var for det meste firbenede og varierede i størrelse fra en til tre meter i længden. De havde lange bagben og slanke forben. Fossiler er blevet fundet i Sydamerika, Nordamerika, Afrika og Europa, hvilket giver bevis for deres udbredte udbredelse i triasperioden.

I en separat undersøgelse fokuserede forskere på silesauridernes dentale anatomi for at få yderligere indsigt i deres evolutionære forhold til dinosaurer. Deres analyse afslørede, at dental vedhæftning og implantation i de undersøgte arter, inklusive UFSM 11579, lignede dinosaurernes og krokodillernes. Dette fund tyder på, at silesaurider kan repræsentere et mellemstadium mellem den gamle tilstand af sammensmeltede tænder og den afledte tilstand, hvor tænderne er forankret til kæbeknoglen af ​​ledbånd.

Fundene om tandimplantation adskiller ikke endegyldigt silesaurider fra andre dinosauriformer, men de giver overbevisende beviser for, at silesaurider er tæt beslægtet med dinosaurer. For at fremme vores forståelse af denne gruppes evolutionære historie understreger forskere vigtigheden af ​​detaljerede fylogenetiske undersøgelser, der involverer grundig analyse af fossiler i samlinger.

Kilde: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Hvad er silesaurider?

Silesaurider er en gruppe af dinosauriformer, der eksisterede i triasperioden. De betragtes som nære slægtninge til dinosaurer og spillede en afgørende rolle i den tidlige udvikling af dinosaurer.

Hvor blev de nye silesaurid-fossiler opdaget?

De nye silesauridfossiler blev opdaget i Rio Grande do Sul, den sydligste delstat i Brasilien, på et sted kaldet Waldsanga i Santa Maria-formationen. Dette sted er kendt for sine rige fossilfund.

Hvad er vigtigt ved den nye fossilsamling?

Den nye fossilsamling giver værdifuld indsigt i silesauridernes evolutionære historie. Selvom det er svært at bestemme den nøjagtige art repræsenteret af fossilerne, tyder beviserne på, at de tilhører silesaurid-slægten.

Hvordan bidrager de nye resultater til vores forståelse af silesaurider?

Analysen af ​​dental anatomi hos silesaurider har afsløret ligheder med dinosaurer og krokodiller. Dette tyder på, at silesaurider kan repræsentere et mellemtrin i udviklingen af ​​tandimplantation. Disse resultater understøtter ideen om, at silesaurider er tæt beslægtet med dinosaurer.

Hvad er det næste skridt i at studere silesaurider?

Forskere understreger behovet for detaljerede fylogenetiske undersøgelser, der involverer omfattende analyse af fossiler. Ved at granske samlinger og undersøge alle fossiler inden for en gruppe, kan forskere identificere karakteristika, der indikerer slægtskab inden for gruppen eller med andre grupper. Denne omhyggelige forskning er afgørende for at fremme vores forståelse af silesaurid evolution.

Hvor kan jeg finde mere information om forskningen?

Mere information om forskningen kan findes i artiklen "Anatomy and phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of South Brazil" offentliggjort i Journal of Vertebrate Paleontology.