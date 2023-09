Er skøn over vandis på månen for høje?

En nylig undersøgelse ledet af Dr. Raluca Rufu fra Southwest Research Institute indikerer, at Månens permanent skyggede områder (PSR'er), nogle af de koldeste steder i solsystemet, måske ikke er så gamle som tidligere antaget. Disse PSR'er, der er placeret ved Månens poler, er områder, hvor sollys aldrig når gulvene i dybe kratere og fanger flygtige kemikalier, herunder vandis.

Holdets beregninger tyder på, at de fleste af Månens PSR'er ikke er mere end omkring 3.4 milliarder år gamle og kan indeholde relativt unge aflejringer af vandis. Denne opdagelse har betydelige konsekvenser for vores forståelse af vandressourcer på Månen, som anses for afgørende for bæredygtig måneudforskning og fremtidige rummissioner.

Tilstedeværelsen af ​​vandis på Månen har længe været interessant for videnskabsmænd. Dets potentiale som en ressource for astronauter kunne muliggøre produktion af raketdrivstof og opretholde livsunderstøttende systemer. Men alderen for PSR'erne, hvor vandis menes at være fanget, blev tidligere anslået til at være meget ældre.

Hvis PSR'erne faktisk er yngre end tidligere antaget, ville det betyde, at nuværende estimater af vandis på Månen kan blive overvurderet. Dette rejser spørgsmål om gennemførligheden af ​​at bruge disse ressourcer til fremtidige månemissioner. Yderligere forskning og udforskning vil være nødvendig for at bestemme det sande omfang og tilgængeligheden af ​​vandis på Månen.

Undersøgelsen udført af Dr. Raluca Rufu og hendes team fremhæver behovet for fortsat videnskabelig undersøgelse af Månens PSR'er. At forstå alderen og sammensætningen af ​​disse regioner er afgørende for planlægning af fremtidige missioner og effektiv udnyttelse af månens ressourcer.

kilder:

– NASA

– Sydvestforskningsinstituttet