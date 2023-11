Ny database giver klarhed om navne på plantesygdomme

En banebrydende database er blevet lanceret for at hjælpe forskere og entusiaster med let at identificere og forstå de hollandske navne på plantesygdomme. Initiativet, kaldet de hollandske navne på plantesygdomme, blev afsløret på et særligt symposium arrangeret af Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV) for at fejre et århundredes fytopatologisk forskning i Wageningen.

Samarbejdsindsatsen, ledet af Piet Vlaming, sekretær for KNPV, samlede eksperter inden for forskellige områder som entomologi, fytopatologi, bakteriologi, virologi, nematologi og virksomheden Agro4all. Deres kollektive ekspertise har resulteret i et pålideligt søgesystem, der giver brugerne mulighed for hurtigt at finde de hollandske navne på plantesygdomme med lethed.

I modsætning til skadedyr, som har særskilte videnskabelige og ofte hollandske navne, er plantesygdomme ofte baseret på synlige symptomer og kan variere på tværs af forskellige afgrøder. Desuden kan forskellige angreb dele det samme sygdomsnavn, hvilket yderligere øger forvirringen. For eksempel kan flere årsagsagenser være ansvarlige for en "bladpletsygdom."

For at løse dette problem og skabe klarhed oprettede KNPV databasen Nederlandse Namen Plantenziekten. I øjeblikket indeholder databasen oplysninger om over 1,700 plantesygdomsangreb, og den opdateres løbende for at sikre nøjagtigheden.

Den nye databases betydning ligger i dens evne til at effektivisere forskning og facilitere kommunikation inden for plantepatologi. Ved at tilbyde en centraliseret platform til at få adgang til pålidelig information om plantesygdomsnavne kan forskere og fagfolk samarbejde mere effektivt og sikre bedre påvisning, forebyggelse og håndtering af plantesygdomme.

Med denne innovative ressource kan videnskabsmænd, landbrugseksperter og entusiaster udnytte et omfattende lager af plantesygdomsnavne, hvilket fremmer en større forståelse af fytopatologi og understøtter indsatsen for bevarelse af plantesundhed.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er databasen Nederlandse Namen Plantenziekten?

Nederlandse Namen Plantenziekten-databasen er en omfattende samling af hollandske navne for plantesygdomme. Det har til formål at skabe klarhed og lette adgangen til information relateret til plantesygdomme og deres tilsvarende skadedyr.

Hvem har udviklet databasen?

Databasen er udviklet gennem et samarbejde mellem forskere fra Wageningen University & Research, eksperter inden for forskellige discipliner som entomologi, bakteriologi, virologi, nematologi og virksomheden Agro4all. Piet Vlaming, sekretæren for Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV), spillede en nøglerolle i initieringen af ​​udviklingen af ​​databasen.

Hvor mange plantesygdomsangreb dækker databasen i øjeblikket?

Den Nederlandse Namen Plantenziekten-databasen indeholder i øjeblikket information om over 1,700 forskellige plantesygdomsangreb. Databasen opdateres jævnligt for at sikre dens nøjagtighed og udvide dens dækning.

Hvad er formålet med databasen?

Det primære formål med databasen er at skabe klarhed over de mange navne, der er forbundet med plantesygdomme i hollandsk sammenhæng. Ved at levere et pålideligt søgesystem og en centraliseret platform til at få adgang til information har databasen til formål at støtte forskere, fagfolk og entusiaster i bedre forståelse og håndtering af plantesygdomme.