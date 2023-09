Universet består af 69% mørk energi, ny måling bekræfter

Astronomer har fastslået, at mørk energi tegner sig for omkring 69% af universets samlede stof-energitæthed. Dette efterlader de resterende 31 % til normalt stof (såsom stjerner, galakser og atomer) og mørkt stof, en mystisk form for stof, der påvirker universet gennem tyngdekraften.

Mørk energi er en ukendt kraft, der er ansvarlig for den accelererende udvidelse af universet, mens mørkt stof er en tyngdekraft, der ikke kan forklares med nuværende teorier. Forskere mener, at omkring 80 % af stoffet i universet består af mørkt stof, mens resten er regulært eller 'baryonisk' stof.

For at måle universets stof-energitæthed brugte astronomer klynger af galakser. Ved at sammenligne antallet og massen af ​​galakser i en hob med numeriske simuleringer kan forskerne beregne forholdet mellem stof og energi. Denne metode er baseret på det faktum, at galaksehobe er dannet af stof, der er kollapset over milliarder af år under tyngdekraften.

Forskerne brugte en teknik kaldet GalWeight til at estimere massen af ​​galaksehobe i deres database. De udførte derefter simuleringer med forskellige proportioner af mørk energi og stof og fandt ud af, at et univers bestående af 31 % stof bedst matchede de observerede galaksehobe. Denne måling er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser og andre målinger af stof-energitætheden.

Denne forskning giver værdifuld indsigt i universets sammensætning og hjælper videnskabsmænd med at forstå naturen af ​​mørk energi. Det forbedrer også vores forståelse af universets udvidelse med potentielle konsekvenser for dets fremtid.

