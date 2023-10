AI-værktøj registrerer og klassificerer Supernova, hvilket eliminerer behovet for menneskelig involvering

Et helt nyt værktøj til kunstig intelligens (AI) har med succes opdaget, identificeret og klassificeret sin første supernova. Denne banebrydende præstation markerer første gang, at mennesker er blevet fuldstændig fjernet fra processen med at identificere og studere disse kraftfulde kosmiske eksplosioner.

Supernovaer er meget energiske eksplosioner af stjerner, der udsender en enorm mængde lys. I øjeblikket involverer påvisning og analyse af supernovaer både mennesker og robotter. Et hold ledet af Northwestern University har dog udviklet et fuldautomatiseret system kaldet Bright Transient Survey Bot (BTSbot), der accelererer processen og eliminerer menneskelige fejl.

For at træne AI-algoritmen brugte forskerne over 1.4 millioner historiske billeder fra 16,000 astronomiske kilder. Ved at undersøge og lære af denne enorme mængde data er BTSbot i stand til hurtigt at analysere og klassificere nye supernovakandidater.

At fjerne mennesker fra løkken øger ikke kun effektiviteten af ​​processen, men giver også mulighed for mere dybdegående observationer. Dette automatiserede system frigør tid for forskerholdet til at analysere deres observationer og udvikle nye hypoteser for at forklare oprindelsen af ​​disse kosmiske eksplosioner.

Northwestern Universitys Adam Miller, som ledede projektet, udtrykte betydningen af ​​denne præstation og sagde: "For første gang nogensinde har en række robotter og AI-algoritmer observeret, identificeret og bekræftet opdagelsen af ​​en supernova. Dette repræsenterer et vigtigt skridt fremad, da yderligere forbedringer vil gøre det muligt for robotterne at isolere specifikke undertyper af stjerneeksplosioner."

Holdet testede med succes BTSbot på en nyopdaget supernovakandidat ved navn SN2023tyk. I samarbejde med astronomer fra institutioner som Caltech, University of Minnesota og universiteter i England og Sverige demonstrerede det internationale hold styrken og potentialet i dette AI-værktøj.

Udviklingen af ​​dette fuldt automatiserede system giver et betydeligt fremskridt inden for astrofysik, der strømliner processen med supernovadetektion og klassificering. Dette AI-værktøj fjerner ikke kun menneskelig involvering, men giver også mere tid for forskere til at dykke ned i deres observationer og afdække dybere indsigt i universets mysterier.

Definitioner:

– Supernova: En ekstremt lys og kraftig eksplosion af en stjerne.

– BTSbot: The Bright Transient Survey Bot, et AI-værktøj udviklet af Northwestern University til at automatisere detektion og klassificering af supernovaer.

