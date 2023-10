Et nyt AI-værktøj automatiserer registreringen af ​​supernovaer

Et internationalt samarbejde ledet af Northwestern University har udviklet et kunstig intelligens (AI) værktøj kaldet Bright Transient Survey Bot (BTSbot), der kan detektere, identificere og klassificere supernovaer. Dette banebrydende værktøj automatiserer søgningen efter supernovaer på tværs af nattehimlen, hvilket potentielt fjerner mennesker fra processen og eliminerer muligheden for menneskelige fejl. AI-værktøjet accelererer detektionsprocessen og er blevet trænet ved hjælp af over 1.4 millioner billeder fra forskellige kilder, herunder bekræftede supernovaer, flammende stjerner, variable stjerner og flammende galakser.

Supernovaer opstår, når stjerner når det sidste stadie af deres udvikling og udtømmer deres kernefusionsbrændstof. Stjernens kerne kollapser, mens de ydre lag bryder ud, hvilket resulterer i en lys og massiv eksplosion. BTSbots maskinlæringsalgoritme gør det muligt for den at isolere specifikke undertyper af stjerneeksplosioner, hvilket repræsenterer et væsentligt skridt fremad i studiet af kosmiske eksplosioner. Ved at fjerne mennesker fra processen har forskerne mere tid til at analysere observationer og udvikle nye hypoteser om oprindelsen af ​​disse kosmiske begivenheder.

AI-værktøjet strømliner ikke kun studiet af supernovaer, men hjælper også forskere med at forstå stjerners livscyklus og skabelsen af ​​elementer som kulstof, jern og guld. I øjeblikket arbejder mennesker med robotsystemer til at opdage og analysere supernovaer. Robotteleskoper afbilder konstant nattehimlen for at identificere nye kilder, og automatiseret software genererer en liste over kandidateksplosioner. Mennesker bruger derefter betydelige mængder tid på at verificere disse kandidater. Tilføjelsen af ​​BTSbot til denne arbejdsgang reducerer behovet for menneskelig inspektion og giver forskere mulighed for at stole på AI til at udføre de nødvendige opgaver.

Nabeel Rehemtulla, medleder af undersøgelsen, fremhæver effektiviteten af ​​AI-værktøjet og siger, at når det er operationelt, kan mennesker stole på, at BTSbot og andre AI-systemer vil opfylde deres roller uden indgriben. Udviklingen af ​​dette AI-værktøj markerer en vigtig milepæl i studiet af supernovaer og demonstrerer AI's potentiale til at accelerere videnskabelige opdagelser.

Kilder: Northwestern University, Space.com