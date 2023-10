En ny model for forbedret repræsentation af sort kulstof i globale klimamodeller

Forskere har identificeret mangler i repræsentationen af ​​sort kulstof (BC), en vigtig bestanddel af atmosfæriske aerosoler, i nuværende globale klimamodeller (GCM'er). En nylig undersøgelse af Chen et al. undersøger de mikrofysiske og optiske egenskaber af BC, der påvirker dets strålingseffekter, og foreslår en forbedret optisk aerosolmodel til at afhjælpe disse mangler.

BC er kendt for sine stærke lysabsorberende egenskaber og sit bidrag til klimaopvarmning. Imidlertid har absorptionseffektiviteten og den globale opvarmningseffekt af aerosoler vist sig at være overvurderet i GCM'er på grund af den utilstrækkelige repræsentation af de komplekse blandingstilstande af BC.

Chen et al. analyserede multikildeobservationer af partikelstørrelsesfordeling og blandingstilstand for at identificere centrale BC-egenskaber, der signifikant påvirker dets strålingseffekter. De udviklede derefter en forbedret aerosoloptisk model, der bedre redegør for disse egenskaber baseret på observationerne. Denne forbedrede model blev efterfølgende implementeret i en GCM.

Forskerne evaluerede ydeevnen af ​​den nye model ved hjælp af feltobservationer. Resultaterne viste, at den forudsagte BC-absorption fra de forbedrede repræsentationer var tættere på linje med globale BC-observationer. Dette blev tilskrevet den mere nøjagtige forudsigelse af BC-relaterede mikrofysiske og blandingsegenskaber.

Ydermere fandt forskerne, at den forbedrede repræsentation af BC førte til en reduktion i dets strålingspåvirkning og klimaeffekter med op til 24 procent. Dette understreger vigtigheden af ​​nøjagtigt at repræsentere BC i GCM'er for mere pålidelige klimafremskrivninger.

Denne undersøgelse, med titlen "Et aerosoloptisk modul med observationsbegrænsede sorte kulstofegenskaber til globale klimamodeller," blev offentliggjort i Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Som konklusion, Chen et al. har udviklet en forbedret model til at repræsentere BC i GCM'er, der adresserer mangler i de mikrofysiske og optiske egenskaber af BC. Resultaterne viser, at denne øgede repræsentation fører til bedre overensstemmelse med globale observationer og en reduktion af BC's klimaeffekter. Denne forskning bidrager til vores forståelse af BC's rolle i klimaændringer og giver et værdifuldt værktøj til at forbedre klimafremskrivninger.

