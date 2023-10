Forskere bruger neutroner til at måle belastning i additiv fremstilling

Forskere ved Oak Ridge National Laboratory (ORNL) har med succes demonstreret deres evne til at måle belastning i et materiale og overvåge atomare bevægelser under den additive fremstillingsproces ved at anvende neutroner. Forskerne brugte en 3D-printerplatform kaldet OpeN-AM sammen med VULCAN-strålelinjen ved ORNL's Spallation Neutron Source (SNS) til kontinuerligt at måle udviklende restspænding under fremstilling.

Ved at integrere infrarød billeddannelse og computermodellering med OpeN-AM-platformen var forskerne i stand til at opnå en dyb forståelse af materialeadfærd gennem hele fremstillingsprocessen. De fokuserede på lavtemperaturtransformation (LTT) stål og sporede atomernes bevægelse som reaktion på stress forårsaget af ændringer i temperatur eller påført belastning.

Restspændinger, som varer ved, efter at den ydre belastning eller kilde til spænding er blevet fjernet, kan føre til materialedeformation og for tidligt svigt. At håndtere disse restspændinger er afgørende for at producere præcise komponenter med ønskede egenskaber og ydeevne. ORNL-forskerne designet og udførte et eksperiment, der nøjagtigt måler den udviklende belastning i materialer for at bestemme, hvordan spændinger fordeles.

Evnen til at måle og kontrollere resterende stress under additiv fremstilling har betydelige konsekvenser for industrier som bilindustrien, rumfart, ren energi og værktøj og dør. Producenter kan skræddersy komponenternes resterende spænding for at øge styrken og give mulighed for lettere og mere komplekse former. Den banebrydende forskning udført af ORNL-forskerne gav dem en 2023 R&D 100 Award.

Forskningen blev støttet af ORNL's Laboratory Directed Research and Development-program, som finansierer højrisikoforsknings- og udviklingsbestræbelser med betydelig potentiel værdi for nationale programmer. Forskerne håber, at andre forskere fra hele verden vil komme til ORNL for at udføre lignende eksperimenter på metaller, der er egnede til deres fremstillingsbehov.

Denne forskning åbner op for nye muligheder for at designe restspændingstilstande og egenskabsfordelinger i additive fremstillingskomponenter, hvilket giver bedre kontrol over termiske gradienter og fasetransformationer. Ved at forstå og manipulere disse faktorer kan der opnås forbedret materiel adfærd og ydeevne.

