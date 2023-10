James Webb-rumteleskopet afslører sjældne tunge elementer i Kilonova-eksplosionen

James Webb Space Telescope (JWST) har gjort en banebrydende opdagelse: En kilonova-eksplosion som følge af sammenstødet mellem to neutronstjerner har vist sig at være en fabrik for sjældne tunge grundstoffer. Denne begivenhed markerer første gang, at JWST har observeret en sådan hændelse, hvilket giver værdifuld indsigt i dannelsen af ​​disse elementer. Teleskopets data afslørede tegn på tellur, et sjældent metal, der er for tungt til at blive produceret gennem fusion i stjernernes hjerter.

Ud over tellur var der indikationer på andre tunge grundstoffer, herunder wolfram og selen. Denne opdagelse bekræfter, at neutronstjernefusioner tjener som en væsentlig kilde til tunge grundstoffer, der kaster lys over de processer, hvorved vores univers skaber og spreder materiale.

"Kun nogle få kilonovaer er blevet observeret, og dette er det første tilfælde, hvor vi har været i stand til at studere eftervirkningerne af en kilonova ved hjælp af James Webb Space Telescope," forklarede astrofysiker Andrew Levan fra Radboud University, der ledede analysen. Denne opdagelse repræsenterer et afgørende skridt i vores forståelse af grundstoffernes oprindelse og udfylder de huller i vores viden, som Dmitri Mendeleev efterlod, da han skabte det periodiske system for over 150 år siden.

Stjerner er utrolige himmellegemer, der tager brinten, der udgør størstedelen af ​​det synlige stof i universet, og smelter dets atomer sammen og danner gradvist tungere grundstoffer. Denne fusionsproces når dog sin grænse med dannelsen af ​​jern, da den energi, der kræves til at smelte jern til tungere grundstoffer, overgår den frigivne energi. Som følge heraf eksploderer stjerner til sidst i supernovaer eller kilonovaer på grund af tyngdekraftens overvældende kraft.

Når disse energiske eksplosioner opstår, udløser de en række nukleare reaktioner, hvor atomkerner kolliderer med neutroner for at syntetisere endnu tungere grundstoffer. Denne proces, kendt som den hurtige neutronfangstproces (r-proces), nødvendiggør en høj koncentration af frie neutroner. Supernovaer og specifikt kilonovaer giver de perfekte omgivelser til, at disse reaktioner kan finde sted. Faktisk bekræftede observationen af ​​to kolliderende neutronstjerner i 2017, at kilonovaer spiller en væsentlig rolle i produktionen af ​​r-proceselementer, hvor strontium blev påvist ved den lejlighed.

Det nylige gammastråleudbrud, kaldet GRB230307A, fangede videnskabsmænds opmærksomhed på grund af dets usædvanligt lange varighed, hvilket indikerede tilstedeværelsen af ​​en kilonova. Efterfølgende observationer med JWST, som var fokuseret på den infrarøde komponent af eksplosionen, detekterede tellur, hvilket yderligere antydede tilstedeværelsen af ​​yderligere r-proceselementer. Der kræves dog flere observationer for at bekræfte dette.

Det, der gør denne kilonova-eksplosion endnu mere ejendommelig, er dens forekomst i det intergalaktiske rum, cirka 120,000 lysår væk fra den nærmeste galakse. Forskere mener, at de to neutronstjerner opstod i en galakse, men blev drevet ud af den, da de gennemgik supernovabegivenheder efter hinanden.

Denne banebrydende opdagelse afslører ikke kun de skjulte mekanismer bag dannelsen af ​​tunge grundstoffer, men den rejser også fascinerende spørgsmål om levetiden af ​​fusioner, der strømmer gammastråler. Astronomer, som Ben Gompertz fra University of Birmingham, er ivrige efter at identificere flere af disse langlivede fusioner og få en bedre forståelse af deres drivkræfter og potentiale for at skabe endnu tungere elementer. Implikationerne af denne opdagelse strækker sig langt ud over vores forståelse af universet – den åbner døren til en transformativ forståelse af kosmos og dets indre virke.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvad er en kilonova-eksplosion?

A: En kilonova-eksplosion er resultatet af sammenstødet mellem to neutronstjerner, som frembringer et kraftigt udbrud af energi og lys.

Q: Hvad er tunge elementer?

Sv: Tunge grundstoffer er kemiske grundstoffer med et højere atomnummer end brint (det letteste grundstof) og helium. De omfatter metaller som guld, sølv og bly.

Q: Hvad er James Webb-rumteleskopet?

A: James Webb-rumteleskopet er et rumbaseret observatorium, der skal opsendes i 2021. Det er designet til at udforske fjerne objekter i universet, inklusive stjerner, galakser og exoplaneter.

