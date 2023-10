Neandertalere: Kunstnerisk, eventyrlysten og dygtig til madlavning

By

Chunky væsner med begrænset intelligens og ingen flair? Tænk igen. Nylige undersøgelser har afsløret, at neandertalere var langt mere fascinerende end tidligere antaget. I modsætning til populær misforståelse jagtede neandertalere ikke kun eurasiske huleløver, men de besad også evnen til at starte ild og tilberede lækre måltider. Derudover prydede disse hominider deres kroppe med kunstneriske ornamenter, hvilket udfordrede forestillingen om, at de var primitive skabninger.

Arkæologiske udgravninger ved Gruta de Oliveira i det centrale Portugal mellem 1989 og 2012 kaster lys over neandertalervaner under den mellemste palæolitiske æra. Opdagelserne omfattede beviser for ildsteder, cirkulære strukturer fyldt med rester såsom forkullede knogler, brændt træ, aske og kogte dyr som geder, hjorte, heste og endda næsehorn og skildpadder. Andre udgravninger i huler nær Cartagena, Spanien, afdækkede rester af fisk, bløddyr, muslinger og ristede pinjekerner.

Mens arkæologer længe har kendt til neandertalernes brug af ild, bekræfter den nylige undersøgelse, at de bevidst startede og vedligeholdt disse brande til madlavningsformål. Resultaterne tyder på, at ild spillede en grundlæggende rolle i deres daglige liv og gjorde deres huler mere komfortable.

Selvom det stadig er uklart, hvordan neandertalere præcist tændte disse brande, foreslår forskere, at de sandsynligvis brugte flintsten til at skabe gnister. Disse ligheder mellem neandertalere og Homo sapiens, der levede i samme region i den periode, indikerer, at neandertalere ikke var en anden art, men en særskilt form for mennesker.

Denne nye forståelse af neandertalere udfordrer den forældede forestilling om, at de var uintelligente og ukulturerede. De var dygtige jægere, dygtige kokke og endda kunstnere. Mens vi fortsætter med at sammensætte deres historie, er det klart, at neandertalere alligevel ikke var så forskellige fra os.

kilder:

– Undersøgelse af neandertalers brug af ild: Citat skal tilføjes

– Udgravninger ved Gruta de Oliveira: Citat skal tilføjes