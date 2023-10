Forskere visualiserer plantekommunikation ved hjælp af flygtige organiske forbindelser

Forskere har fået et gennembrud i at forstå, hvordan planter kommunikerer med hinanden, når de er truet. Dette fænomen, kendt som plante-til-plante-kommunikation via flygtige organiske forbindelser (VOC'er), blev først opdaget i 1983. Holdet af forskere brugte innovativt udstyr og billedbehandlingsteknikker til at visualisere de specifikke VOC'er, der er ansvarlige for kommunikationen og cellerne i planter, som reagere på disse signaler.

Planter frigiver VOC'er til atmosfæren, når de er beskadiget af insekter eller andre trusler. Naboanlæg tolker disse VOC'er som faresignaler og aktiverer deres forsvarsreaktioner mod potentiel skade. Over 30 forskellige plantearter er blevet observeret i denne luftbårne kommunikation.

Forskerne konstruerede udstyr til at pumpe VOC'er udsendt af beskadigede planter til ubeskadigede naboanlæg. De kombinerede dette med et fluorescerende billeddannelsessystem i realtid for at visualisere planternes respons. Forskerne identificerede to specifikke VOC'er, (Z)-3-hexenal og (E)-2-hexenal, som er ansvarlige for at inducere et calciumafhængigt forsvarsrespons i planter.

Yderligere eksperimenter afslørede, at beskyttelsesceller, som er ansvarlige for at regulere åbning og lukning af stomata (små porer på planteoverflader), er de første, der udviser en reaktion på VOC'erne. Disse resultater giver indsigt i planters indviklede kommunikationsmekanismer og deres evne til at beskytte sig mod potentielle trusler.

Forskningen, ledet af professor Masatsugu Toyota, vil blive offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications den 17. oktober 2023. Holdet håber, at denne nyfundne forståelse af plantekommunikation vil bidrage til fremskridt inden for plantebeskyttelse og landbrug.

kilder:

Nature Communications – Tidsskrift

Flygtige organiske forbindelser (VOC'er) - Kemiske forbindelser frigivet af planter som reaktion på skader eller trusler

Beskyttelsesceller - Bønneformede celler på planteoverflader, der regulerer åbning og lukning af stomata

Fytohormoner – Plantehormoner, der regulerer forskellige fysiologiske processer