NASA-ingeniører tager skridt til at forlænge Voyager-missionens levetid

NASA-ingeniører implementerer foranstaltninger for at sikre, at Voyager-rumfartøjet, der blev opsendt i 1977, fortsætter deres interstellare udforskning i mange år endnu. En af indsatserne retter sig mod ophobning af brændstofrester inde i smalle rør i thrusterne, som er afgørende for at holde rumfartøjets antenner rettet mod Jorden.

For at bekæmpe dette problem har missionen implementeret en softwarepatch for at forhindre en gentagelse af en fejl, der påvirkede Voyager 1 sidste år. Denne patch er beregnet til at beskytte Voyager 1 og dens tvilling, Voyager 2, fra at opleve den samme fejl igen.

Thrusterne på Voyager-rumfartøjet er afgørende for at opretholde kommunikationen med Jorden. For at reducere ophobningen af ​​drivmiddelrester i de smalle rør, vil rumfartøjet få lov til at rotere lidt længere i hver retning, før det affyrer thrusterne. Dette vil mindske frekvensen af ​​thruster affyring. Justeringerne af thrusterens rotationsområde blev foretaget ved at sende kommandoer i september og oktober, og rumfartøjet kan nu bevæge sig næsten 1 grad længere i hver retning end tidligere.

Holdet forventer, at disse foranstaltninger vil forsinke den fuldstændige tilstopning af thrusterens drivmiddelindløbsrør i mindst yderligere fem år, muligvis endnu længere. Yderligere skridt kan tages i fremtiden for yderligere at forlænge thrusternes levetid.

Ud over at løse thruster-opbygningen har NASA-ingeniører lavet en softwarepatch for at løse et problem, der forårsagede forvanskede statusrapporter fra Voyager 1's indbyggede computer i 2022. Patchen fungerer som en forsikringspolice, der forhindrer gentagelse af problemet og sikrer lang levetid af sonderne.

Voyager 1 og Voyager 2 har tilbagelagt en imponerende afstand, hvor Voyager 1 har overgået 15 milliarder miles og Voyager 2 når over 12 milliarder miles fra Jorden. På grund af rumfartøjets alder og den betydelige forsinkelse i kommunikationen er der risiko for, at plastret kan have utilsigtede effekter. For at mindske denne risiko vil Voyager 2 modtage plasteret først og tjene som testbed for dens tvilling.

Voyager-missionen, der oprindeligt kun var planlagt i fire år, har langt overskredet sine oprindelige mål. Ud over at besøge Saturn og Jupiter blev Voyager 2 det første rumfartøj, der stødte på Uranus og Neptun. Missionen blev senere udvidet til at sende sonderne ud over heliosfæren, den beskyttende boble af partikler og magnetiske felter skabt af Solen. Voyager 1 nåede heliopausen i 2012, efterfulgt af Voyager 2 i 2018.

Voyager-missionerne er en væsentlig del af NASA Heliophysics System Observatory, sponsoreret af Heliophysics Division i Science Mission Directorate i Washington. Caltechs Jet Propulsion Laboratory byggede og driver Voyager-rumfartøjet.

