NASA tager skridt til at udvide Voyager-rumfartøjsmissionerne

Ingeniører til NASAs Voyager-mission implementerer foranstaltninger for at sikre, at Voyager 1 og Voyager 2-rumfartøjerne fortsætter med at udforske det interstellare rum i de kommende år. Et fokus på deres indsats er at adressere brændstofrester, der har samlet sig inde i smalle rør i nogle af thrusterne på rumfartøjet. Denne opbygning kan forstyrre thrusternes evne til at holde antennerne rettet mod Jorden for kommunikation. Holdet tager skridt til at bremse opbygningen ved at lade rumfartøjet rotere lidt længere i hver retning før affyring af thrusterne, hvilket vil reducere hyppigheden af ​​affyringer. Disse justeringer er omhyggeligt planlagt for at minimere indvirkningen på missionen og sikre indsamlingen af ​​værdifulde videnskabelige data.

Teamet af ingeniører uploader også en softwarepatch for at forhindre gentagelse af en fejl, der opstod på Voyager 1 sidste år. Fejlen var forårsaget af AACS (attitude articulation and control system) forkerte kommandoer. Plastret er beregnet til at beskytte rumfartøjet i fremtiden og sikre deres drift så længe som muligt. Det er blevet grundigt gennemgået og kontrolleret for at afbøde eventuelle risici, der måtte opstå ved implementeringen. Voyager 2 modtager først patchen som en testbed, før den sættes på Voyager 1, som er længere væk fra Jorden og derfor rummer mere værdifulde data.

Voyager 1 og Voyager 2 har allerede rejst store afstande fra Jorden, med Voyager 1 over 15 milliarder miles væk og Voyager 2 over 12 milliarder miles væk. Missionsholdet forventer, at rumfartøjet med de implementerede tiltag vil fortsætte med at fungere i mindst fem år, hvis ikke længere. Voyager-missionerne giver uvurderlige data om det interstellare rum og er blevet væsentlige milepæle i udforskningen af ​​rummet.

Kilder: NASA