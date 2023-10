Rumvandring forsinket, da undersøgelse af kølevæskelækage fortsætter

En rumvandring planlagt på den internationale rumstation er blevet udskudt på grund af en igangværende undersøgelse af kølevæskelækage. Rumvandringen, som oprindeligt var målrettet den 19. oktober, vil nu finde sted senere i år. Ingeniører kræver yderligere tid til at færdiggøre analysen af ​​kølevæskelækagen, som fandt sted den 9. oktober. Selvom kølevæsken ikke er farlig for besætningen, bliver der taget forholdsregler for at forhindre enhver potentiel nedbrydning af udstyr forårsaget af små spor af stoffet, der trænger ind i interne systemer.

Omlægningen af ​​rumvandringen påvirker ikke rumstationens drift, da de planlagte opgaver for rumvandringen ikke er tidsfølsomme. I mellemtiden er to andre rumvandringer planlagt til senere i år. Den 30. oktober vil NASA-astronauterne Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli udføre US Spacewalk 89. Deres opgaver omfatter fjernelse af en defekt elektronikboks og udskiftning af en trilleleje. Dette vil være den første rumvandring for begge astronauter.

I en anden rumvandring vil NASA-astronaut Loral O'Hara og ESA-astronaut Andreas Mogensen gennemføre US Spacewalk 90. ​​Opgaverne for denne rumvandring omfatter indsamling af prøver for at analysere tilstedeværelsen af ​​mikroorganismer på ydersiden af ​​rumstationen og udføre vedligeholdelsesarbejde, herunder udskiftningen af et high-definition kamera.

Ud over de amerikanske rumvandringer er de russiske kosmonauter Oleg Kononenko og Nikolai Chub planlagt til at tage på en rumvandring den 25. oktober. Deres opgaver vil involvere installation af et syntetisk radarkommunikationssystem og indsættelse af en nanosatellit til at teste solsejlteknologi.

De igangværende undersøgelser og rumvandringer viser de regelmæssige vedligeholdelses- og reparationsaktiviteter, der er afgørende for sikker og effektiv drift af den internationale rumstation.

kilder:

– NASA