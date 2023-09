Astronaut strandet i rummet slår rekord i længst varig mission

NASA-astronaut Frank Rubio har slået rekorden for den længste varighed af en amerikansk astronauts mission efter at have været strandet i rummet. Rubio skulle efter planen vende tilbage til Jorden seks måneder efter opsendelsen til Den Internationale Rumstation (ISS) i september 2022. En funktionsfejl under hans hjemtur fik ham dog til at sidde fast i lav kredsløb om Jorden, hvilket forlængede hans ophold til over et år. Mandag overgik Rubio den tidligere rekord på 355 dage sat af Mark Vande Hei i 2022. Han skal tidligst vende tilbage til Jorden den 27. september, hvilket markerer i alt 371 dage i kredsløb om Jorden. Denne præstation gør ham også til en af ​​kun seks personer, der tilbringer et år i rummet.

I et interview med ABC's Good Morning America fremhævede Rubio betydningen af ​​hans lange tid i rummet. Han understregede vigtigheden af ​​at forstå, hvordan den menneskelige krop tilpasser sig og holder ud for at optimere ydeevnen under fremtidige rumudforskningsmissioner til månen, Mars og videre. Rubios rejse til ISS var unik, da han blev den første amerikanske astronaut, der kørte på en russisk Soyuz-raket siden april 2021. Dette var en del af en sædebytteaftale mellem NASA og Roscosmos.

Hændelsen, der efterlod Rubio strandet, involverede en kølevæskelækage fra Soyuz-rumfartøjet. Ved siden af ​​Rubio blev Roscosmos-kosmonauterne Sergey Prokopyev og Dmitri Petelin også ramt. Lækagen gjorde rumfartøjet uegnet til deres tilbagevenden til Jorden, hvilket resulterede i en forlængelse af deres ophold på ISS i yderligere seks måneder. De skal vende tilbage til Jorden senere på måneden.

Rubios uventede og langvarige mission giver værdifuld indsigt i den menneskelige krops udholdenhed i rummet. Det opbygger viden, der vil bidrage til den fremtidige succes for dybe rumudforskningsmissioner.