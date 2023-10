NASA opfordrer det videnskabelige samfund til at maksimere det romerske rumteleskops videnskabelige potentiale

NASA henter hjælp fra det videnskabelige samfund for at sikre, at Nancy Grace Roman Telescope, også kendt som det romerske rumteleskop, vil være i stand til at give et omfattende billede af universet umiddelbart efter dets opsendelse i 2027. Med sit brede synsfelt , sigter det romerske rumteleskop på at foretage store billedobservationer af fjerne galakser og hjælpe videnskabsmænd med at opklare mysterierne om mørkt stof og mørk energi, som står for 95 % af energien og stoffet i kosmos.

For at håndtere de enorme mængder data, som teleskopet vil indsamle, arbejder forskere på maskinlæringsalgoritmer for at identificere mønstre og fænomener. Samarbejdet mellem andre teleskoper, såsom Hubble Space Telescope, James Webb Space Telescope (JWST), Keck Observatory og Japans PRIME, vil hjælpe med udviklingen af ​​observationsplanen for Roman, herunder måludvælgelse og udforskningsområder. Derudover vil det romerske rumteleskop samarbejde med PRIME om at studere objekter ved hjælp af gravitationslinser og med Hubble om at studere gamle galakser og opbygge et mere komplet billede af kosmisk historie. Teleskopet vil også arbejde sammen med JWST, hvilket giver et bredere billede af kosmos og identificerer mål, som JWST kan undersøge i detaljer.

Det forberedende arbejde til det romerske rumteleskop er en kompleks og indbyrdes forbundet proces, der involverer forskellige videnskabelige hold, der samarbejder for at sikre en problemfri drift. Disse bestræbelser vil lægge grundlaget for stærke videnskabelige opdagelser og maksimere instrumentets potentiale. Ved at udnytte ekspertisen og samarbejdet fra det videnskabelige samfund, sigter NASA på at opsende det romerske rumteleskop fuldt forberedt til at udforske universets vidundere.

