NASAs OSIRIS-REx-sonde returnerer prøver fra asteroide Bennu med værdifulde spor om Jordens dannelse

Forskere har annonceret, at sten og jord, der er indsamlet fra asteroiden Bennu af NASAs OSIRIS-REx-sonde, indeholder vandholdige lermineraler og høje koncentrationer af kulstof. Disse prøver, som blev bragt tilbage til Jorden i sidste måned, giver kritisk indsigt i dannelsen af ​​vores planet og understøtter teorier om ankomsten af ​​vand på Jorden i oldtiden.

De lermineraler, der findes i prøverne, har vand låst inde i deres krystalstruktur, ifølge Dante Lauretta, hovedefterforskeren af ​​asteroideprøvens returmission. Disse mineraler kan være landet på Jorden for milliarder af år siden, hvilket gør vores planet beboelig og bidrager til eksistensen af ​​oceaner, søer, floder og regn.

Den uventede opdagelse af støv og små fragmenter fra Bennu inde i prøve-returkapslen har forsinket åbningen og undersøgelsen af ​​prøveoptagelsesmekanismen. Den første undersøgelse af asteroidestøvet ved hjælp af et kraftigt elektronmikroskop har dog allerede afsløret tilstedeværelsen af ​​vandførende lermineraler, sulfider og betydelige mængder kulstof.

Sulfider er vigtige for planetarisk evolution, smelteprocesser og biologi, da de spiller en rolle i dannelsen af ​​aminosyrer, der giver struktur til proteiner. NASA-administrator Bill Nelson understregede, at de kulstof- og vandmolekyler, der findes i prøverne, er afgørende for at forstå dannelsen af ​​vores egen planet og oprindelsen af ​​elementer, der kan have ført til liv.

Når prøveindsamlingsmekanismen er åbnet, vil hele prøven blive kategoriseret, med en del reserveret til undersøgelse af OSIRIS-REx-teamet, og mindre portioner deles med internationale partnere. Resten vil blive kurateret til yderligere analyse af videnskabsmænd rundt om i verden.

OSIRIS-REx-missionen har til formål at studere de materialer, der er til stede under solsystemets fødsel, og undersøge sammensætningen og udviklingen af ​​asteroider for bedre at forstå oprindelsen af ​​Jordens oceaner og de potentielle risici for asteroidepåvirkninger. Prøverne returneret fra Bennu giver værdifuld indsigt i disse forskningsområder og sætter scenen for yderligere videnskabelige opdagelser.

