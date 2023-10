NASAs Psyche Spacecraft begynder ekspeditionen til metalrig asteroide

NASAs Psyche-rumfartøj er begyndt sin rejse for at udforske den metalrige asteroide af samme navn. Sendt oven på en SpaceX Falcon Heavy-raket fra NASAs Kennedy Space Center i Florida, er denne mission den første af sin slags til at studere en asteroide, der primært består af metalliske komponenter.

Efter at være undsluppet Jordens tyngdekraft, vil Psyche-rumfartøjet bruge solenergi til at fuldføre sin seks-årige rejse til asteroiden. Det er planlagt til at nå sin destination i 2029 og dække en afstand på cirka 2.2 milliarder miles. Ved ankomsten vil rumfartøjet bruge 26 måneder på at kredse om asteroiden, tage billeder, kortlægge overfladen og indsamle afgørende data for at bestemme dens sammensætning.

Asteroiden Psyche menes at være en rest af en planetesimals jernrige kerne, som spillede en afgørende rolle i dannelsen af ​​klippeplaneter. Med en anslået bredde på 173 miles, kan den have gennemgået adskillige kollisioner med stor påvirkning i de tidlige stadier af solsystemets dannelse, hvilket førte til fjernelse af dets ydre lag af stenet materiale. At studere Psyche kunne give indsigt i udviklingen af ​​Jordens kerne og kernerne af andre jordiske planeter.

Denne mission har stor betydning på grund af asteroidens høje metalindhold. Forskere håber, at de opdagelser, der er gjort ved at studere Psyche, vil forbedre vores forståelse af planetdannelse og sammensætningen af ​​planetariske kerner.

Psyche-rumfartøjet er udstyret med instrumenter designet til at skelne spor af et magnetfelt, analysere asteroidens kemiske sammensætning og indsamle information om dens overfladeegenskaber og mineralsammensætning. Det bærer også eksperimentet Deep Space Optical Communications (DSOC), som vil evaluere optiske eller laserkommunikationskapaciteter i rummet, hvilket giver indsigt til fremtidige NASA-missioner.

Under hele missionen kan realtidssporing af rumfartøjets placering tilgås gennem NASAs Eyes on the Solar System, et gratis webbaseret 3D-visualiseringsværktøj.

Denne mission repræsenterer et afgørende skridt fremad i vores udforskning af solsystemet, og tilbyder værdifulde muligheder for at lære om oprindelsen af ​​stenede kroppe og dannelsen af ​​vores egen planet.

