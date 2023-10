NASA's Psyche Mission: Journeying to the Core of an Asteroid.

Psyche, den græske gudinde for sjælen, lånte sit navn til et himmelobjekt, der blev opdaget i 1852 af den italienske astronom Annibale de Gasparis. I dag står Psyche, den 16. asteroide nogensinde opdaget, ud som den største "M-type" asteroide i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Med en diameter på omkring 226 km er Psyche primært sammensat af jern og nikkel, der ligner Jordens kerne.

I et forsøg på at samle spor om Jordens utilgængelige indre lancerede NASA for nylig et rumfartøj på en seks-årig, 3.6 milliarder kilometer lang rejse for at mødes med Psyche. M-type asteroider som Psyche menes at være rester af planeter ødelagt i de tidlige stadier af solsystemet. Disse metalliske verdener tjener som "naturlige laboratorier" til at studere planetariske kerner.

At studere Jordens kerne ved hjælp af nuværende metoder er udfordrende, da observationer er begrænset til meteoritter og seismologi. Metalliske meteoritter giver kun glimt af solsystemets tidlige historie, mens seismologi kræver nøjagtige data fra seismografer, som er begrænsede, især i havene og den sydlige halvkugle. Derudover hindrer Jordens ydre lag vores direkte udsyn til kernen.

NASAs mission til Psyche har til formål at udforske asteroiden og afgøre, om den er en engang smeltet kerne af en ødelagt planet, der gradvist afkølede over tid. Endvidere søger missionen at afsløre alderen på Psyches overflade, dens kemiske sammensætning, og om den indeholder lettere grundstoffer sammen med jern og nikkel. Denne information kan give værdifuld indsigt i udviklingen af ​​vores egen planet.

Udstyret med en række instrumenter, herunder kameraer, spektrometre og magnetometre, vil rumfartøjet indsamle data om Psyches form, masse, tyngdekraft og potentiale for mineraludforskning. Forskere afventer spændt missionens fremskridt og forventer den rigdom af viden, den vil afsløre om kernen af ​​en asteroide og de hemmeligheder, den kan rumme om vores egen verden.

