NASAs Perseverance Rover producerer ilt på Mars

NASAs Perseverance rover har opnået en betydelig milepæl ved at producere ilt på Mars. Ved hjælp af sin Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) enhed omdannede roveren kuldioxid til oxygen over en periode på to år. Dette banebrydende eksperiment har genereret 4.3 ounce (122 gram) ilt, nok til at opretholde en astronaut i tre timer.

Den vellykkede produktion af ilt på Mars rummer et enormt potentiale for fremtidig menneskelig udforskning af planeten. Evnen til at generere ilt fra de lokale ressourcer kunne gøre det muligt for astronauter at "leve af landet" og etablere en bæredygtig tilstedeværelse på Mars. Den Røde Planets atmosfære består af 95 % kuldioxid, hvilket gør den til en rigelig kilde til iltudvinding.

MOXIE giver ikke kun åndbar luft til astronauter, men har også potentialet til at producere raketdrivmiddel. Kapaciteten til at skabe ilt og raketbrændstof fra Mars atmosfære er afgørende for langsigtede månemissioner, udviklingen af ​​en måneøkonomi og den eventuelle menneskelige udforskning af Mars.

På trods af denne betydelige præstation er der imidlertid mange udfordringer tilbage, før en levedygtig Mars-koloni kan etableres. Mars' ekstremt lave temperaturer og lave atmosfæriske tryk udgør betydelige risici for menneskers sundhed. Fraværet af et beskyttende ozonlag udsætter astronauter for kræftfremkaldende stråling, mens rejsen til Mars forårsager ekstreme tab af knogletæthed.

Ikke desto mindre fortsætter Perseverance-roveren med at udforske Mars på jagt efter tegn på gammelt liv. Som en del af NASAs Mars 2020-mission indsamler roveren stenprøver til fremtidig analyse på Jorden. Ledsagerende Perseverance er Ingenuity-helikopteren, som har gennemført 57 flyvninger over Mars-overfladen, hvilket yderligere udvider vores forståelse af planeten.

kilder:

– NASA (ingen specifik URL)