NASAs MOXIE: Revolutionizing Mars Exploration with Oxygen Production

NASAs Perseverance-rover i bilstørrelse skabte overskrifter, da den landede på Mars i februar 2021. Sammen med Perseverance ankom også en lille gylden kasse ved navn MOXIE til den røde planet. MOXIE, forkortelse for "Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment", blev designet til at producere ilt på Mars og har med succes fuldført sin mission.

I løbet af sin driftsperiode genererede MOXIE en imponerende mængde ilt. På sin sidste kørsel producerede MOXIE 9.8 gram (0.35 ounce) ilt, hvilket bringer det samlede antal til 122 gram (4.3 ounce) - dobbelt så meget som forskerne oprindeligt anslåede. Enheden var i stand til at producere 12 gram (0.4 ounce) ilt i timen ved en renhed på mindst 98 %.

Der er to hovedårsager til at producere ilt på Mars. For det første vil fremtidige astronauter på planeten have brug for tilstrækkelig iltforsyning under deres ophold. For det andet er ilt en afgørende komponent i raketbrændstof. At sende nok raketbrændstof til Mars til hjemturen kræver en betydelig mængde ilt. MOXIE's succes med at producere ilt på Mars kan potentielt reducere vægten af ​​nyttelast og gøre menneskelig udforskning af den røde planet mere gennemførlig.

Forskere mener, at teknologier som MOXIE også kan være gavnlige til månemissioner. At udvinde ressourcer som vand og ilt fra månen ville være afgørende for at skabe raketbrændstof og etablere en langsigtet tilstedeværelse på månen.

MOXIE virker ved at udvinde ilt fra kuldioxidmolekyler i Mars atmosfære. Processen kræver temperaturer på cirka 1,470 grader Fahrenheit (800 grader Celsius). Enheden er lavet af varmetolerante materialer, herunder dele af nikkellegering, letvægts aerogel og en guldbelægning, der reflekterer infrarød varme.

Succesen med MOXIE har banet vejen for fremtidige bestræbelser inden for iltproduktion på Mars. Selvom der ikke er nogen planer for MOXIE 2.0, har NASA til hensigt at udvikle et fuldskala-system, der inkluderer iltopbevaring og likvefaktionskapacitet.

Som konklusion markerer MOXIE's resultater et væsentligt skridt i fremskridtet inden for rumudforskning. Evnen til at producere ilt på Mars lover at opretholde menneskeliv i fremtidige missioner til den røde planet og minimere behovet for tung nyttelast.

kilder:

– NASA.gov

– NASA's Perseverance Rover Mission (kildelink fjernet)