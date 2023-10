NASA Parker Solar Probe slår sin egen rekord som det hurtigste menneskeskabte objekt

NASA Parker Solar Probe har igen slået sin egen rekord og er blevet det hurtigste menneskeskabte objekt nogensinde registreret. Den 27. september nåede sonden en forbløffende hastighed på 394,736 mph (635,266 km/t), da den lavede en tæt forbi solens overflade. Dette overgår dens tidligere rekord på 364,660 mph (586,863 km/t) sat i november 2021. Denne utrolige hastighed blev muliggjort af en tyngdekraftsassistance fra en forbiflyvning af Venus den 21. august.

Udover sin hastighedsrekord satte Parker Solar Probe også en ny distancerekord, der kommer inden for kun 4.51 millioner miles (7.26 millioner km) fra solens overflade. Intet rumfartøj har nogensinde kredset så tæt på solen før, hvilket markerer en væsentlig milepæl for NASA.

Venus' forbiflyvninger spiller en afgørende rolle i sondens mission for at studere solens brændende overflade. Når sonden passerer Venus, absorberer planeten noget af Parkers orbitale energi, så den kan komme endnu tættere på solen. Der er planlagt endnu en forbiflyvning, hvor sondens nærmeste tilgang til solen forventes at være kun 3.83 millioner miles (6.16 millioner km) fra overfladen i slutningen af ​​2024. Det forventes, at sonden vil nå endnu højere hastigheder under sin sidste tur omkring solen.

Parker Solar Probes mission, der blev lanceret i august 2018, er at dykke ned i mysterierne omkring solens korona, det yderste lag af dens atmosfære. Ved at forstå, hvordan varme bevæger sig gennem koronaen, hvordan plasma og magnetiske felter udvikler sig på solens overflade, og hvordan denne dynamik bidrager til fænomener som solvind, sigter forskerne på at forbedre deres forudsigelser af rumvejr.

Parker Solar Probes seneste resultater fremhæver dens betydning for at skubbe grænserne for udforskning og videnskabelig forståelse af vores stjerne, solen.

Definitioner:

– Parker Solar Probe: Et NASA-rumfartøj opsendt i 2018 for at studere solens korona og bedre forstå rumvejret.

– Venus forbiflyvning: Når et rumfartøj passerer tæt på planeten Venus, udnytter dets tyngdekraft til at ændre dets bane og øge hastigheden.

kilder:

– NASA