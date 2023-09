NASA's Parker Solar Probe indsamler værdifulde data om koronal masseudstødning

Parker Solar Probe, NASAs banebrydende mission til at "røre ved Solen", sejlede for nylig gennem en koronal masseudstødning (CME), et kraftigt soludbrud af ladede partikler. Mødet fandt sted den 5. september 2022, selvom resultaterne og forskningen omkring det nu er beskrevet i et nyt papir i The Astrophysical Journal.

Begivenheden markerede en væsentlig afvigelse fra den typiske undersøgelse af CME'er, da de normalt observeres fra Jorden. Parker Solar Probe var dog i stand til at observere denne særlige CME tæt på, da den kun var placeret 5.7 millioner miles fra Solens overflade. Denne nærhed gjorde det muligt for videnskabsmænd at indsamle uvurderlige data og indsigt i samspillet mellem CME'er og interplanetarisk støv.

CME'er er massive udbrud fra Solens ydre atmosfære, som kan have alvorlige virkninger på rumvejret, herunder forstyrrelser af satellitter, kommunikationssystemer, navigationsteknologier og elnet på Jorden. At forstå, hvordan CME'er interagerer med interplanetarisk støv, er afgørende for at forudsige deres indvirkning på vores planet.

Mødet sidste september var første gang, Parker observerede en CME, og resultaterne har været bemærkelsesværdige. Sonden observerede, at CME ryddede en sti gennem interplanetarisk støv og fortrængte det omkring 6 millioner miles fra Solen. Støvet blev dog genopfyldt næsten øjeblikkeligt af interplanetariske støvpartikler, der svævede gennem solsystemet.

Denne opdagelse bekræftede en teori om, at der forekommer interaktioner mellem CME'er og støv, hvilket giver forskerne en dybere forståelse af dynamikken i Solens korona. Observationerne foretaget af Parker Solar Probes Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kamera var medvirkende til dette gennembrud.

Mens flere undersøgelser og observationer er nødvendige for fuldt ud at forstå virkningerne af interplanetarisk støv på CME'er, åbner denne skelsættende opdagelse nye veje til at udforske kompleksiteten af ​​vores sol og dens indvirkning på rumvejret.

