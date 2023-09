Afsløring af det uventede: OSIRIS-REx' overraskende opdagelser på asteroiden Bennu

By

OSIRIS-REx, den tredje mission i historien til at indsamle en prøve fra en asteroide, har givet videnskabsmænd en utrolig indsigt i den mystiske verden af ​​rumklipper. Rumfartøjets to-årige rejse rundt om asteroiden Bennu afslørede den overraskende mangfoldighed og kompleksitet af disse himmellegemer.

Forud for OSIRIS-REx havde to andre missioner, Hayabusa 1 og NEAR-Shoemaker, studeret asteroider i detaljer. Det var dog Hayabusa 1, der først bekræftede eksistensen af ​​"brokkerbunker", konglomerationer af kampesten, sand og grus holdt sammen af ​​svage gravitationskræfter.

Da videnskabsmænd oprindeligt observerede Bennu fra teleskoper, forventede de, at den ville ligne asteroiden Itokawa. Men ved nærmere undersøgelse opdagede OSIRIS-REx et klippelandskab i modsætning til noget, de nogensinde havde set før. De porøse og underligt formede klipper på Bennus overflade udfordrede deres tidligere antagelser om sammensætningen og strukturen af ​​disse rumsten.

Forskere indså, at disse porøse sten er meget absorberende og opfører sig som en krøllezone i en bil under sammenstød. De beskytter overfladen af ​​asteroiden ved at absorbere energien fra mindre stødende kroppe, hvilket resulterer i færre kratere end forventet.

OSIRIS-REx gjorde også en betydelig opdagelse om tætheden af ​​Bennus overfladelag. Under sit prøveindsamlingsforsøg sank rumfartøjet dybt ned i overfladen, hvilket afslørede, at overfladelaget har en meget lavere tæthed end resten af ​​asteroiden.

Missionens tilgang til prøveindsamling, forskellig fra tidligere missioner, gav uvurderlig indsigt. De uventede svar fra Bennus overflade på rumfartøjets touchdown undrede videnskabsmænd og efterlod dem med flere spørgsmål at udforske.

Samlet set har OSIRIS-REx's resultater udfordret tidligere antagelser og udvidet vores forståelse af asteroider og deres forskelligartede natur. Disse opdagelser vil bidrage til fremtidige asteroidemissioner og forbedre vores viden om solsystemets historie.

kilder:

– Space.com: "Asteroide Ryugus asteroide-naboer er mærkelige og overraskende"

- NASA: "Asteroide Bennu: Målet for OSIRIS-REx"